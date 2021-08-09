官媒質問：阿里何時讓喜歡它的人變反感？

阿里巴巴爆性侵醜聞，環球時報直言阿里需要反思。（路透）

阿里女員工被侵害事件引爆輿論場，海嘯般的聲討直指整個阿里公司的文化。三年前一個當時被阿里斥為謠言的「破冰文化」帖子重新登上熱搜榜首。另外，Aliren help Aliren則發布了「6000名阿里人關於807事件的聯合倡議」，稱「女員工被領導性侵 事件的真相目前仍在調查中，我們相信警方會積極偵辦、公司會推動事實查明及行動落地、受害者也會獲得合理的解釋及補償。」阿里另有員工自發了一個「勇敢牛牛釘釘幫助群」，希望能幫助受害人，目前有6000名同事進群。

阿里女員工被侵害事件引發輿論炸鍋，環球時報銳評指出，之前阿里遭遇這種危機時，尚有「撤熱搜」的低調處理空間，但這一次，它已經全無把公司具體涉嫌犯罪的惡劣事件與整個公司文化區別開來的解釋空間，面對輿論場為什麼27日的事情遲遲不予處理的嚴厲詰問，阿里無法提供澆滅輿論強烈不滿的回應，阿里CEO張勇那句「震驚、氣憤、羞愧」的內部表態傳到網上後，收到的仍是噓聲。

銳評指出，在事情尚未形成司法結論的時候，輿論一邊倒斥責阿里，除了性侵犯和性騷擾 這種事情本身非常敏感，輿論深惡痛絕之外，大概還有一個重要原因是，阿里的整體形像出了問題，這起女員工被傷害事件出現在對阿里來說很敏感的時點上，造成對該公司聲譽裂變式的打擊。

銳評說，這起事件的性質在警方介入後是不難釐清的，其刑責當然要由當事人承擔，對阿里應該不會造成嚴重的法律牽連。然而重建阿里的道德形象卻是該公司的一項艱鉅任務。它需要反思，公眾為什麼在情感上離它漸行漸遠，為什麼很多人從喜歡它變得開始有些反感它。

銳評指出，把這些事情做好，公司出了問題就更有可能受到輿論場就事論事的對待，企業遭遇的輿論危機就可能大幅減少。阿里是為中國 互聯網經濟發展做出重要貢獻的頭部企業之一，希望它能夠靜下心來開展調整，接受法律和道德的同時鞭策，實現更加穩健、也更有力量的再出發，與社會共同前進。