阿里爆醜聞 高管被控逼陪酒 性侵女員工

阿里受害女員工在公司食堂發送的傳單。（取材自微博）

阿里巴巴一位女員工在網上指控，出差期間被公司領導要求陪客戶喝酒，被灌酒後不僅被客戶猥褻，甚至遭領導四度進入房間涉嫌性侵 。這則令人震驚的爆料7日迅速衝上熱搜，女員工在公司食堂發傳單的視頻也被翻出，原來她曾數度向公司高管求助未果，迫不得已才自己出面到食堂維權。阿里巴巴「女員工被侵害，內部卻能和稀泥兩周」的價值觀引來全網憤怒，有網民批社會菁英階層卻如此狼狽為奸，是「金玉其外，敗絮其中」。

受害女員工聲稱阿里高層不聞問，被迫在食堂發傳單討公道。（視頻截圖）

公司不聞問 女員工食堂發傳單討公道

事件源自於7日一則微博 大V爆料稱，一名阿里巴巴女員工被男領導強制要求出差，被灌醉後，在酒桌、包廂裡被男商戶猥褻；接著男領導當夜更帶著避孕套四次進入她的房間涉嫌侵犯她。女員工羞憤之餘，要求公司處分領導並對領導永不錄用，但高管都說無法處理，涉案領導也告訴警方說是她自願的。

無助下她打印了宣傳橫幅、帶著喇叭到公司飯堂維權，卻被保安搶走東西還揚言報警抓她。她為此曾割腕，並在文中質問「多諷刺呀。這就是阿里的價值觀和處事態度？」

阿里巴巴7日對此回應，對此犯罪行為決不容忍，並已展開調查。有網民翻出這名女員工在公司食堂發傳單維權的視頻，又迅速衝上了熱搜，閱讀量超2億。14秒的視頻中，這名女員工戴著口罩 高喊：「阿里男高管，QJ女下屬，公司全部都知道這個事情，卻無人問管」，接著有公司保安到場制止，周圍的員工無人上前幫助她。

阿里巴巴一位女員工在網上指控，出差期間被公司領導要求陪客戶喝酒，被灌酒後不僅被客戶猥褻，甚至遭領導四度進入房間涉嫌性侵。圖為女員工在公司食堂發傳單維權。（視頻截圖）

網民怒批阿里：敷衍拖延「和稀泥」

許多網民形容，他們從視頻中看到了這名女員工的絕望，而這竟發生在阿里巴巴這麼大的企業裡，難以置信。女員工盡全力為自己討公道，但事情過去兩星期仍沒等到公正的結果，公司敷衍、拖延的態度昭然若揭。爆料中，女員工稱事後找不到自己的內褲，網民質疑這是「熟練的滅證」。

中訪網報導，此事件中，阿里巴巴的價值觀再一次遭到了全民群嘲，輿論對阿里巴巴高管竟能對女員工涉嫌被侵害一事在內部「和稀泥」兩周一片嘩然。如果女員工描述全部屬實，暴露了阿里巴巴管理體系存在的亂象。

報導說，這「圍獵」女下屬的陋習，很多人覺得來自公司的「酒桌文化」。而事件中，阿里領導從縱容客戶對女下屬動手動腳到自己四次進入女下屬房間甚至涉嫌實施侵害，是典型的權力膨脹。

至於食堂員工的冷漠，有網民認為不該苛責，畢竟當時大家當時不清楚事情真相。

另網路上昨天流傳疑阿里巴巴以前破冰活動的照片，其中有許多模仿接吻和性交等大尺度動作。對此，阿里回應稱，這是2018年的謠言，圖中所涉人士並非阿里巴巴員工，也非阿里巴巴內部培訓。