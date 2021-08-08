「更貼近母乳營養」 奶粉業繼阿里、騰訊…挨整
中國奶粉板塊6日開盤大跌。曾先後在紐約和香港上市的中國乳業龍頭飛鶴的股價暴跌超過8%，在荷蘭，澳洲，歐洲併購工廠的澳優和雅士利也跟跌5%和4%。
法廣網報導，在阿里巴巴、滴滴、美團、騰訊等行業挨整之後，出乎意料地輪到了奶牛：據搜狐財經報導，8月6日奶粉板塊開盤大跌。盤中飛鶴乳業跌超8%，澳優乳業跌超5%、雅士利國際跌超4%，伊利蒙牛跌超2%。
原因是此前一天，新華社5日刊出專家對嬰兒配方奶粉的警告：「專家提醒警惕配方奶粉的營銷影響母乳餵養。」並說，需要加強對「母乳代用品營銷」行為的規範。
據網路稱，官媒這篇文章被資本市場解讀為暗指飛鶴奶粉過度營銷「母乳」概念，因為飛鶴乳業「星飛帆」等產品中宣傳「更貼近母乳營養」。果然，飛鶴的股價第二天便摔了個「倒栽蔥」。
據報導，飛鶴源自齊齊哈爾，已有50年歷史，1984年推出飛鶴品牌，2001年冷友斌成立黑龍江飛鶴乳業有限公司，2009年在紐約證交所掛牌上市，2013年私有化後除牌，2019年11月在香港掛牌上市。
澳優乳業2003年在長沙成立，在荷蘭、澳洲、紐西蘭併購工廠生產嬰兒配方奶粉，2009年在香港上市。
中資背景的雅士利國際，官網首頁以母親懷抱嬰兒畫面暗示其產品貼近母乳，在紐西蘭、澳洲，丹麥等地擁有生產基地。2010年在香港上市。
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