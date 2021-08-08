教唆假結婚炒房 新浪微博「深房理」5人被捕

新浪微博帳號「深房理」2名相關犯罪嫌疑人被逮捕、3名犯罪嫌疑人被刑事拘留。（取材自微博）

中國有網路房地產 帳號遭到處罰。新浪微博「深房理」4月遭網友檢舉違法違規炒房，當局隨即對「深房理」展開調查，結果顯示，「深房理」涉嫌房產眾籌和代持、違規套取信貸資金進入房市、虛假廣告宣傳、隱瞞收入偷逃稅款等多項違法，目前，目前公安 機關已依法逮捕2人，刑事拘留3人。

據深圳發布微信公眾號消息指出，深圳市住房和建設局、市公安局、人民銀行深圳市中心支行和深圳銀保監局等7部門立即成立聯合調查處理工作組，迅速對「深房理」問題全面調查處理。

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「深房理」在新浪微博上認證為「房產專家」，帳號關注量達146萬人，會員逾3000人。「深房理」公開宣揚「上班無用論」、「人人皆可買房，直到財富自由」等吸納會員，向會員承諾房產升值收益，炒作深圳部分熱點房地產。

「深房理」違背公序良俗，教唆會員以「假結婚」的方式規避購房政策；以資金互助的名義，向不特定對象募集資金，並承諾保底，涉嫌非法集資。此外，還存在涉嫌騙取信貸資金、虛假廣告宣傳等多項違法違規行為。

深圳銀保監局組織銀行開展全面排查和監管核查，已查明「深房理」相關人員涉嫌偽造國家機關公文、提供虛假資料套取貸款 ，以多次轉帳、化整為零、提現等方式規避資金流向監控等擾亂金融市場秩序的行為，共涉及住房抵押貸款、經營貸和消費貸等不同類別，問題貸款金額合計10.64億元（人民幣，下同，約1.64億美元），其中，涉及經營貸3.8億元。

「深房理」4月遭網友檢舉違法違規炒房。（取材自紅星新聞）

此外，深圳市市場監管局指出，「深房理」嚴重違背中央「房住不炒」精神，且造成極其嚴重的社會影響，該局依法對其處以200萬罰款的頂格處罰，該項行政處罰已執行完畢。

市住房和建設局表示，已查明「深房理」案件中有119人參與房產代持或眾籌，對上述人員3年內停止他們在深圳購買商品住房、租購公共住房及公積金貸款的資格。而該帳號會員中有44人為深圳持牌房地產中介人員，市住房和建設局已採取停止網簽權限、納入行業黑名單等措施。