「青少年模式」涉侵犯未成年人權益 檢官：一起告微信

北京海淀人民檢察院指控騰訊的微信產品，侵犯未成年人合法權益。（路透）

北京 市海淀區檢察院日前對騰訊的微信 產品「青少年模式」提起民事公益訴訟，指控其「侵犯未成年人合法權益」。該檢察院發布的通知還說，其他打算控告騰訊的組織或機構可在30天內與其聯繫。

路透報導，騰訊於當夜回應稱，將認真「自檢自查」微信青少年模式的功能，虛心接受用戶建議，誠懇應對民事公益訴訟」，並「藉此機會廣泛收集用戶反饋，完善對青少年的各項保護措施」。

來源： YouTube

美聯社說，日前北京檢察機關對騰訊一家子公司提起訴訟，指該公司侵犯了「未成年人的合法權益」，但沒有解釋如何侵犯。北京海淀區的檢察官還在通知中說，凡打算對騰訊提起訴訟的機構和組織可在30天內聯繫檢察官。

法廣網報導，騰訊作為微信系統的運營商，是世界上最有價值的10家科技公司之一，其股票 市值約為5600億美元。在北京當局去年以來發起的一系列反壟斷、數據保護等活動中，騰訊和阿里巴巴等中國科技巨頭遭到罰款和訓斥。

新華社旗下的經濟參考報早前批評騰訊的產品是「精神鴉片」，並點名騰訊旗下的熱門手機遊戲「王者榮耀」，稱網路遊戲對未成年人的健康成長造成不可低估的影響，應警惕網遊危害；在線遊戲行業受到了震動，包括騰訊在內的遊戲類股票大跌，騰訊、阿里巴巴、滴滴出行和其他公司在國外證券交易所的股價也下跌，而投資者們仍在觀望這波打擊行動會走多遠。

另據德國之聲中文網報導，開啟微信的「青少年模式」，可以限制年輕用戶對一些遊戲和功能的使用，如支付帳單或尋找附近的朋友。