上海酒店女客驚魂 凌晨裸男「闖入房間」站床尾

事發酒店外景。（取材自紅星新聞／全季酒店預定平台圖）

上海市全季酒店日前發生一起離譜騷擾事件，一名男子赤身裸體闖入女房客的房間，最後女房客堅持將男子趕出去，並發布影片說明經歷，要求酒店給個說法。

紅星新聞報導，女子花花7月30日在上海參加活動，就近入住上海市浦東新區三林鎮楊高南路的全季酒店。花花說，當晚忙到凌晨3時仍沒睡，過沒多久，一個裸體男子突然出現在她的床尾，試圖靠近她。「我跟他喊『你是瘋了嗎？』他竟然跟我說『裝什麼裝呀，妳門開著不就是讓人進來玩的嗎？』」

來源：YouTube

花花說在影片中說，酒店監控視頻顯示，該男子從當天凌晨2時21分起，從7樓到10樓逐房試著開門，整整花了40多分鐘。而花花記得自己有關好門，可能因為酒店門鎖感應不靈，才讓男子有機可趁闖入，「全季酒店的前台和安保沒有任何反應」。花花和該男子僵持一陣子後，對方才慢慢退出房間，她隨即鎖門並報警。

事後男子被帶回警局，查出身分36歲張某波，因有猥褻他人的違法行為，被處行政拘留5日。

當事人花花講述事發經過。（視頻截圖）

全季酒店在8月6日發布致歉聲明，表示酒店安保雖然發現男客在走廊的異常行為，並對其制止和警告，但沒有持續關注，感到抱歉。聲明還說，將加強全國酒店門店安全，並提出4條整改措施。