用「輔助駕駛」躺著開車、發視頻炫耀 網轟：不怕死？

有車主上傳一段自己使用輔助駕駛系統躺著開理想ONE的視頻，引發網民批：「車主不怕死嗎？」（取材自紅星新聞）

智能駕駛近年成為車界新寵，許多人買下智能駕駛車輛都會迫不及待「開箱」，拍攝照片、影片放上網分享。但近日一名車主上傳一段自己使用輔助駕駛系統，躺著開「理想ONE」的視頻，卻引發網友熱議，紛紛表示，「車主的心太大了，不怕死嗎？」

紅星新聞報導，車主發布視頻顯示，在無車和天氣、道路狀況良好的情況下，駕駛開啟理想ONE輔助駕駛系統，自己則愜意躺在駕駛座上，雙手離方向盤相當遠。影片底下，網友們紛紛表示「太危險」，還有人說「不只這樣一則影片」。

影片引發熱議後，理想官方微博發文，表示注意到有車主「錯誤使用」理想汽車 的輔助駕駛系統，並堅決反對，強調輔助駕駛功能不是「自動駕駛」，請車主正確使用。

其實不只理想汽車的用戶，許多車企在媒體宣傳中大肆採用「L2級無人駕駛」、「L3級無人駕駛」等標語，省略了「輔助」，給一些車主留下了錯誤印象，甚至遭消費者投訴。

特斯拉 也曾長期宣傳其具備「完全自動駕駛能力」，在2020年7月被德國慕尼黑法院裁定禁止繼續宣傳，因為這種廣告宣傳會誤導消費者。目前，特斯拉中國 官網仍然在配置表中以6.4萬元提供「完全自動駕駛能力」，但也在下方說明是輔助駕駛。