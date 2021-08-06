機場、高鐵交通樞紐成傳染鏈 Delta高速播毒17省

面對境外疫情來勢洶洶，各機場已全面強化防疫作為。圖為上海虹橋機場。(中新社)

繼南京祿口國際機場 清潔工染疫造成本土確診爆發後，又一機場爆疫情 ，海南海口機場搬運工傳出確診。7月20日以來不到三周時間，中國就有17個省份發現本土新冠確診病例或無症狀感染者。「界面新聞」分析這波疫情後，發現Delta病毒的可怕之處：乘客即便只是與確診者先後搭乘同一架飛機，或是在高鐵鄰近車廂，都可能被感染。

自7月20日南京出現本土確診病例後，迄今中國累計本土確診病例已將近500例，且確診者都是感染Delta病毒。界面新聞表示，這是2020年初新冠疫情爆發以來，第一次出現以交通樞紐為疫情原點，且感染病例破百的一輪疫情。

界面新聞整理近期確診個案後，將這波交通樞紐傳播分為四大類：

第一類感染者是曾與南京祿口國際機場環境有直接接觸，累計至少有10例。他們或是單次出現在該機場（起飛/降落/經停），或是多次出現在該機場（往返）。

例如：7月24日通報的24歲瀋陽確診者，曾於7月14日乘坐廈門飛瀋陽航班，在經停南京祿口機場時曾在機場內用餐就遭感染。

第二類是曾乘坐同一航班。北京 目前已確認的6例感染者，就是7月30日搭乘南航從三亞飛往北京的同一航班。

第三類傳播鏈更為隱蔽—只是先後坐過同一架飛機，而非同一航班。8月3日，澳門通報4例新冠病毒核酸陽性病例，為一家四口。其中一名女孩7月19日在珠海機場搭機前往西安。該航班的前序航班是從南京飛往珠海，當中兩名乘客正是早前已確診的中山病例和珠海病例。

第四類是在高鐵被傳染，他們或是曾與確診者搭乘同一列次高鐵，或曾在候車區足跡重疊。例如：湖北一名8歲確診男孩，曾於7月27日與江蘇淮安確診者乘坐同一列次高鐵；武漢一名確診者7月27日在荊州高鐵站候車時，與淮安確診者活動軌跡存在交集。

界面新聞指出，種種跡象表明，不排除南京機場早前就已遭汙染。以在南京機場用餐而遭感染的24歲瀋陽患者為例，他究竟是被清潔人員傳染，或是接觸遭汙染的環境而被感染，目前都還不清楚。

報導並稱，廣東疾控中心等單位的研究指出，Delta變異株複製能力更強，病毒載量更是去年流行毒株的1260倍，這對個人防護與交通樞紐防疫都帶來了十分艱巨的挑戰。

另外，海南省海口市政府5日通報，一名美蘭國際機場一貨運公司搬運工核酸陽性確診，立即轉入定點醫院隔離診療。