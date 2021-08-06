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董事長剛被查 上海電氣總裁黃甌跳樓自殺

中國新聞組／上海6日電
上海電氣集團股份有限公司總裁黃甌，5日突然離世。（取材自人民網）
上海電氣集團股份有限公司總裁黃甌，5日突然離世。（取材自人民網）

上海電氣5日發布公告稱，其執行董事兼總裁黃甌於當天逝世。有網傳消息稱黃甌疑似是跳樓自殺。據報導，黃甌的妻子證實，黃甌在7月30日曾割腕自盡，因及時發現被搶救回來。黃甌割腕後沒幾天，因公司不停打電話要求他回公司參加會議，黃甌因此又去上了兩天班，於5日跳樓自盡。

每日經濟新聞引述黃甌的妻子表示，「我的訴求不是說要證明我老公的清白，我的訴求是要知道我老公犯了什麼錯。你說他（犯了）什麼罪，我認，但要把證據拿出來，徹查。如果他犯錯了、犯罪了，給國家、社會、股民帶來任何損失，我認。我把房子賣了，把我所有理財產品、金融產品賣了。」

黃妻嗓音沙啞地說，家屬本以為在上海電氣新董事長上任之後，事情可以迎來轉機，沒想到仍發生悲劇。

紅星新聞報導，黃甌是上海電氣的有限售條件股東，持有76.5萬股股份，約占公司總股本的0.005%。此外，2020年，黃甌全年的薪酬約148萬（人民幣，下同，約23萬美元）。

上海電氣5月31日曾公告稱，公司持股40%的控股子公司電氣通訊應收帳款普遍逾期，上市公司最高面臨83億的歸母淨利潤損失。這一則「爆雷」公告，揭開了隋田力「專網通信」事件（該事件涉及多家上市公司，合計虧損金額或超240億元。上海電氣是在該事件中面臨損失最多的公司）。

財務爆雷不足2個月，7月27日，上海電氣董事長鄭建華涉嫌嚴重違紀違法，正接受上海市紀委監委紀律審查和監察調查。當時，曾有網友認為，黃甌或有望成為鄭建華的接班人。

黃甌最近一次出現在公眾視野前，是在7月10日下午舉行的2021世界人工智能大會閉幕式上。7月29日下午，上海電氣集團股份有限公司召開幹部大會上，黃甌代表領導班子作了發言。8月2日，海高通信公告稱，公司實際控制人隋田力「失聯」，被公安機關偵查中。

8月4日，上海電氣公告稱，公司收到印度莎聖寄來的、在印度孟買高等法院提起訴訟的起訴書。8月5日，上海電氣發公告宣布黃甌不幸逝世。

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