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領導打白條15年 鄱陽1酒樓硬生生被吃垮

中國新聞組／北京6日電
觀前村委會中餐費420元。（取材自大江網）
觀前村委會中餐費420元。（取材自大江網）

江西鄱陽縣凰崗鎮素貞酒樓關門近10年，而當地土管所、糧管所、八一小學及四個村委會在酒樓吃喝、招待，欠下的3萬餘元餐飲費至今都沒能要回來。當地縣、鎮紀委已介入調查。

大江新聞報導，凰崗鎮素貞酒樓62歲老闆娘汪素貞夫婦20世紀90年代開酒樓，開業沒多久，鎮、村領導幹部就開始在酒樓吃飯打白條。「都是鎮裡領導，他們說公務招待。」素貞酒樓2012年因欠帳太多，倒閉了。「都是鎮政府欠的，到今天還有3萬多元沒還。」

金方村委會欠條。（取材自大江網）
金方村委會欠條。（取材自大江網）

汪素貞表示，從1997年至2012年，鎮土管所、糧管所、八一小學、金方村委會、金雞村委會、觀前村委會、溪口村委會在酒樓打了大量的白條。幾乎每張收據上的收款事由都是「午餐、晚餐」。就這樣，15年累計起來3萬多元，硬生生將汪素貞的酒樓吃垮。酒樓倒閉後，夫妻二人只能背井離鄉外出到景德鎮做洗碗工、掃馬路。

汪素貞表示，轉眼24年過去了，自己不是在要帳，就是在要帳的路上。「這些年我們想盡各種辦法，但至今為止，仍有四個村委會、三家單位拖著不還。還有欠帳的不是退休就是調離崗位，也都以票據丟失為由不還。」汪素貞滿腹心酸。

觀前村委會中餐費680元。（取材自大江網）
觀前村委會中餐費680元。（取材自大江網）

原河東八一小學校長曹新明說，2006年他在任期間，財務拿了4000多元餐飲費白條給他審批簽字，已經結算了。但「錢給沒給，我也不清楚。」且當年的財務早就離職了。原凰崗土管所所長劉武榮也承認打白條，都是單位接待的費用，但白條丟失了，這事就一直擱置。

事實上，當地鎮政府多年「拖欠餐費」並非孤例。2019年4月7日，凰崗鎮一家餐館老闆曾向《問政江西》平台反映：2012年，凰崗中學拖欠1萬2765元餐費；2015年至2016年，鎮政府綜合站拖欠1萬4774元餐費。平台介入後，欠款才於2019年結清。

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