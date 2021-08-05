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吳亦凡獄中慘？傳遭毆捅菊花 吳母：願認都美竹當兒媳

中國新聞組╱北京5日電
吳亦凡傳出在拘留所遭到毆打。（取材自IG）
吳亦凡傳出在拘留所遭到毆打。（取材自IG）

涉嫌強姦的吳亦凡已被警方拘留，全案仍在偵查當中，但是網路爆料接連不斷，像是淚求警方、入獄畫面曝光、拘留所樣貌曝光等等，現又傳出他惹眾怒，在拘留所遭到毆打、遭獄警「捅菊花」，整段影片在微博瘋傳，儘管江蘇警方特地進行網路闢為救兒，指網傳的吳亦凡監獄照是P圖，但多數網友看完後樂喊：「看了真是爽。」

一張網路上流傳著吳亦凡監獄照，雖然臉部打了馬賽克，但神似吳亦凡，「江蘇網警」的官方微博貼文指出，「網傳『吳亦凡最新照片』實為P圖，請大家不要誤傳」，並且附上照片原始出處，原來有人將原圖照片做180度的翻轉後，再將吳亦凡的臉P到受刑人的頭上，有不少網友留言「大家都知道，就是玩」、「是不是P圖無所謂，進去就行了」，還有網友建議「要不你們讓朝陽出個真的吧？」、「你們出個真的吧，流量要掌握在自己手中」。

網傳吳亦凡進監獄圖，江蘇警方出面指出是假的。 （取材自微博）
網傳吳亦凡進監獄圖，江蘇警方出面指出是假的。 （取材自微博）
網傳吳亦凡進監獄圖，江蘇警方出面指出是假的，公開圖片原始出處。（取材自微博）
網傳吳亦凡進監獄圖，江蘇警方出面指出是假的，公開圖片原始出處。（取材自微博）

更有網友自稱朋友的親戚經手吳亦凡的事情，表示因案件程度太大，他又是公眾人物，擔心同房室友會對他做出不好的事，進而影響案件調查，因此安排他住單人房。然而，住單人房其實不是享受特權，反而更受罪，「單間包含廁所可能就六、七平米，廁所挨自己更近，吳亦凡天天聞著自己排泄物入睡。

此外，吳亦凡的媽媽為了救兒子擺脫牢獄之災，近日傳出積極尋管道找都美竹，想要跪求一起把吳救出來，甚至希望認都美竹成為兒媳婦，發展神展開。

吳亦凡過去被認為是媽寶，很多事都要交由媽媽處理，而這次被送入牢裡，沒想到也是被媽媽「處理」的，吳母認為兒子遭到詐騙選擇報警處理，豈料經調查之後，背後真相竟是兒子吳亦凡犯下滔天大罪，如今一家人顏面掃地，吳亦凡也被中國演藝圈官方單位下令封殺。

現在傳出吳媽媽發現事態不妙，轉往求助爆料者都美竹幫忙，甚至希望對方成為一家人，讓人看傻了眼。不過此案已成公訴罪，就算都美竹不追究也會依法處理。

另一方面，風波持續延燒，先前波及到林俊傑、潘瑋柏等人，現又傳出范冰冰、井柏然牽扯其中，井柏然在工作室微博發文，表示有部分網友透過各大平台散布惡性造謠的聊天紀錄，發文提到：「律師表明無法在第一時間完成取證。考慮到此次事件的重大惡劣性質以及產生的惡性影響，在與井柏然先生商討後，我工作室最終決定報警，並陪同藝人去派出所。」

吳亦凡 微博 拘留所

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