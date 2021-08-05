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乘客交代後事想投河 四川的哥機智攔下

中國新聞組／北京5日電
饒勇拉著乘客的手阻止他下車。（取材自紅星新聞）
饒勇拉著乘客的手阻止他下車。（取材自紅星新聞）

四川綿陽出租車司機饒勇，日前發現車上男乘客竟然想輕生，在勸阻無效之下，他一邊遠遠跟隨乘客下車，一邊報警，最後挽回了男子的性命。

紅星新聞報導，48歲的饒勇上月在三江國際麗城載到一位中年男性乘客，目的地是三江大橋。

上車一分鐘後，乘客給好朋友打電話，交代遺囑在哪裡，對父母、子女以後的安排等，一邊說還一邊忍不住哭泣。

饒勇說，「他目的地是三江大橋，結合他電話中的內容，他是想輕生」。

於是，行車到一半時，饒勇謊稱自己的車需要加氣，打算改變路線，把乘客直接帶到派出所。但車輛轉彎後，乘客發現路線不對，立即要求停車，而且準備直接打開車門下車。

無奈之下饒勇只好將車靠邊停下，伸手去拉準備下車的乘客，同時勸道：「你不要下車，也不用給錢，我把你送回去。有什麽事你可以給我講講。沒啥大不了的，你還年輕，沒有過不去的坎。」

然而，乘客情緒激動，掙脫了饒勇的手，打開車門下車，徑直向河堤走去。饒勇擔心乘客出事，悄悄跟隨在後面，同時打了報警電話。

隨後民警趕到，在河堤邊找到乘客，將其帶回派出所。他的親戚朋友接到消息後，也趕到派出所勸他，最後乘客和家屬一起回家了。

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