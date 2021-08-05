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盜明星里程換15張機票 2私生飯自首 判囚半年

中國新聞組╱北京5日電
藝人吳磊也遇過航班里程積分被盜刷的案件。(取材自微博)
藝人吳磊也遇過航班里程積分被盜刷的案件。(取材自微博)

兩名「私生飯」因盜用女藝人的30萬航空里程積分兌換了15張機票，由於兩人自願認罪認罰，分別被北京朝陽法院以盜竊罪判處有期徒刑6個月，罰金人民幣8000元（約1237美元），退賠受害藝人機票價值人民幣2.8萬餘元。

北京日報報導，2019年，孫某某和陳某某加入這名女藝人的追星群，並通過在追星群內添加好友贈送明星身分證號的方式，得到了藝人的身分證號。作案時兩名被告人年紀不過20歲上下，孫某某剛剛大學畢業，陳某某處於大學休學狀態。在粉絲文化中有一種「粉兒」叫作「私生飯」，被視為粉絲裡行為極端、作風瘋狂的一種。

報導指出，去年9月前後，吳磊航班里程積分被連續盜刷長達三年一事，就曾引發網友熱議。吳磊粉絲曬出與航空公司工作人員的對話音頻，客服稱盜用者從2017年3月開始連續用吳磊的里程積分兌換機票，共計使用了23萬里程積分。繼吳磊後，江映蓉、李晨也紛紛發聲表示「中招」，里程積分遭人盜刷。

報導稱，北京昌平警方日前發布通報，嫌疑人李女、張女為了追星，在知名王姓藝人長期租用的車輛上非法安裝定位裝置，以掌握相關行程信息後利用網路社交平台炫耀，並售賣牟利。二人均被警方刑事拘留。

盜用藝人里程、給藝人車上安裝追踪器、跟踪藝人車輛致險些發生事故…這些年，為了追星，一些粉絲不惜「以身試法」，過激的行為甚至影響到社會公共秩序。

北京 工作

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