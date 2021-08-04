青島教授自稱加拿大人 遇警查醉駕 嗆「把我射斃」

一名自稱「加拿大人」的男子在司機朋友接受酒駕檢測時，態度惡劣。（視頻截圖）

山東青島嶗山區警察 在查緝醉駕時，一名男子不僅干擾警察正常執法，還自稱是加拿大 人，讓交警「跟加拿大警察一樣」開槍「射斃」自己，男子糾纏交警的過程被直播鏡頭拍下，引發熱議。事後該男在微博致歉，第二天向嶗山警察登門道歉。

香港01報導，事發於7月30日，嶗山警察檢查醉駕，並直播執法現場情形；男子在被攔下檢查後，同直播人員和警察起了爭執。男子一邊喊着「我是做老師的人」一邊逼近拍攝者，讓負責直播的女生直呼「麻煩你跟我保持一個安全距離」。

期間，由於男子始終站在行車道上，警察不停催促他先站到路邊，但男子絲毫不理睬，警察眼見勸不動，直接把男子推向路邊，男子還怪聲怪氣地來了一句「哎喲，好粗暴噢」。

隨後，男子的表現更是囂張，還聲稱自己是加拿大人，讓交警將自己「射斃」：「你可以跟加拿大警察一樣拔槍，射擊啊，你把我射斃啊！你為什麼不幹這個事啊？」「我加拿大人，你可以把我射斃的，拿槍打我的，沒問題啊。你是警察你願意幹什麼就幹什麼。」

來源：YouTube

當被路人問起作為加拿大人為何來中國 時，該男子還故作高傲，反覆表示「我憑啥告訴你」。

在上述影片曝光後，引發網友熱議。有網友請其「滾回加拿大」。也有網友批評稱，「中國太多這種掙着中國人的錢，內心無比優越的所謂高華，這種人一方面瞧不起中國人，一方面又要回國掙錢，內心真是無比扭曲。」還有網友將其與加拿大演員吳亦凡聯繫在一起，表示「中國不歡迎洋垃圾」。

根據男子工作服顯示，他在中國一家數據分析培訓機構工作。該機構官網顯示，該男子中文名叫趙強，是加拿大約克大學舒立克商學院MBA教授，全家在北美定居，自己則來到中國從事大數據方面的培訓教學。