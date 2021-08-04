奔馳停酒店4年竟然忘了 停車費5萬 協商後付6千取回

女車主奔馳車停酒店4年才想起：車太多，忘記了。（取材自紅星新聞）

成都日前發生一起外地女車主和朋友聚餐，將一輛奔馳越野車停在成都某酒店後，竟然忘了將車取回，一停就是4年，最終在派出所的調解下，女車主支付酒店6000元停車費後取車子。

紅星新聞報導，4年前的一個晚上，一位做生意的外地女車主開著一輛奔馳越野車來到成都某酒店和朋友聚會。聚會飲酒後因為意識不太清醒，朋友也不知道她開車過來，就好意將她送回家中。後來因為生意繁忙，加上車主名下還有好幾輛車，這位大意的車主就忘記了停放奔馳車酒店的事兒。

一開始，酒店方以為這位車主是長住這家酒店。後來發現這輛豪車完全沒有挪動的跡象。但出於「顧客就是上帝」的考慮，酒店方也沒有去查找車主的去向，還經常給這輛車車身外部保潔。

一晃4年過去了。按照停車場收費標準，該車應付近5萬元的停車費。直到今年7月，因為酒店停車場要裝修翻新，酒店經理發現這輛還停在原處一動不動，成了車輪已經變形的「殭屍車」，這才向轄區的芳草街派出所求助。

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派出所聯繫交警查詢這輛「殭屍車」的車主，但車主的電話已經變更，無法聯繫，於是透過外地警方協查到車主老公，輾轉聯繫到車主本人。

當警方告訴女車主私車停放在成都酒店達4年之久，她本人也難以置信，對自己4年前開車來成都的事完全沒有印象；但清查自己的車輛時，才發現確實少了一輛奔馳越野車。

近日，該車主因為生意繁忙，派專人來到成都的酒店代理取車，但因為高昂的停車費和酒店沒有達成一致意見。酒店無奈找到派出所求助調和，透過手機 遠程視頻連線，讓酒店負責人和車主本人「當面」協商，最終以車主支付6000元的停車費談，了結這個停車4年的遺留問題。