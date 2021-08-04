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馳援鄭州修400泡水車 粵男被罵帶毒返鄉

中國新聞組／北京4日電
廣州的葉先生到鄭州支援修車。(取材自極目新聞)
廣州的葉先生到鄭州支援修車。(取材自極目新聞)

河南鄭州日前暴雨成災，無數車輛被洪水侵泡，廣州市一名汽修師傅自願前往支援，免費修車幾百輛，不料返鄉竟被罵「別把病毒帶回來」，讓他傷心落淚，覺得「做好事的代價太大了」。

紅星新聞報導，這名汽修師傅葉男原本打算在網上捐款支援河南，卻在同行轉發的一條信息上，得知鄭州有人面向全國招募汽修師傅，還承諾給酬勞。」葉男就主動在相關群裡表示願意前往鄭州修車，且不要任何酬勞。

報導說，受暴雨災害影響，鄭州市內汽車受損情況嚴重，當地相關單位與來自全國各地的汽車維修救援隊一起共同成立了守護者聯盟，並發起「守護者聯盟喚醒愛車計畫」。據悉，該聯盟吸引了20多位來自全國各地的汽修師傅前往支援，2天時間幫助將近300位車主檢修汽車。葉男也透過鄭州同行的幫助，有了一個免費吃住的地方，但實際幹活的場所則主要集中各個小區。

事汽車維修已有16年葉男回憶道，「那幾天，基本每天都是早上8點過就開始幹活，晚上9、10點才回去休息，記不清修了多少車，應該有四五百輛吧。」

在鄭州幹了4天活後，7月30日上午10點過，葉男踏上了回家的路。但看到鄭州發現新冠確診病例的新聞後，他和同事趕緊查看了自己的行車軌跡，並立即聯繫廣州相關社區和村委進行報備。葉男說，他們於7月31日下午4、5點回到廣州，當時社區和居委會回覆他們「目前安排不過來檢疫車輛」，「說會盡快安排人員來接我們隔離。」

葉先生從鄭州返回廣州後遭辱罵「帶病毒」。(取材自極目新聞)
葉先生從鄭州返回廣州後遭辱罵「帶病毒」。(取材自極目新聞)

葉男說，等他到了隔離酒店，便開始有陌生人添加他的微信。一名網友在加為好友後便質問葉男「你跑去鄭州又跑回來幹嘛？去把病毒帶回來？」儘管葉男解釋自己去鄭州是當志願者，出發時當地並未發生疫情，且自己現在還沒有確診，對方依舊是無理謾罵，甚至還刪除了雙方的好友關係。

情緒激動之下，葉男多次哽咽淚流錄下了一段視頻，稱「做好事的代價太大了」。而這段視頻也快速在網上傳播，引發熱議。

葉男表示，從不後悔自己去鄭州的舉動，發出被罵的視頻也只是想告訴大家，凡事請多寬容、多了解，不要隨意地責怪任何一個人。

鄭州 汽車 河南

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