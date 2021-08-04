英語課本出現Wu Yifan 家長促改 人教社：是吳一凡

小學三年級英文課本上使用「Wu Yifan」名字，出版社稱已使用20年了。(取材自錢江晚報)

有網友反映人教版《義務教育 教科書英語》（PEP）（三年級起點）教材中的拼音名「Wu Yifan」，與涉嫌性侵 未成年少女藝人名字吳亦凡 同音，家長投訴要求改名；人民教育出版社發表，表示課本中名字均為虛構，該拼音名字從2001年沿用至今，對應的中文名是「吳一凡」，不指向任何具體的現實人物。

觀察者網報導，人民教育出版社官微日前發布《關於人教版英語教材一漢語拼音人名的情況說明》，強調考慮到兩者發音相近，針對上述情況，出版社將對任課教師和學生做好說明引導，避免學習中產生誤解；並稱社會各界對教材工作的關心。如有新的意見建議，可透過「中小學教材意見反饋平台」反映。

報導指出，針對部分家長要求教材將「Wu Yifan」（吳一凡）改名，人教社表示，如果要修改教材內容，需要上報審批；該社原本預計明年或後年要修訂內容，或可列入考慮。

但也有網友認為，「倒也不必，全國不可能就他一個叫Wu Yifan的，難不成全得改名了」、「教材因為他改？他配嗎」、「我小學的時候英語課本就有吳一凡了，那時候哪知道吳亦凡這個人」；不過也有人支持「改了吧～放著多噁心人」。