告贏老闆 瀋陽女獲賠2.8萬硬幣裝2筐…重量恐逾200公斤

瀋陽女子獲賠的兩筐硬幣。（取材自遼瀋晚報）

瀋陽女子曉天（化名）受傷離職後將原單位告上法庭，法院判賠2萬8700餘元（人民幣，下同，約4439美元），沒想到原單位的賠償款卻是兩筐硬幣，還要她數完才能搬走。有銀行職員表示，如果2萬8700餘元都是1元硬幣，總重量約175公斤；如果都是5角，總重量約218公斤。

遼瀋晚報報導，曉天之前就職於瀋陽七悅飲食文化餐廳，「他們家一樓是烘焙，樓上是餐廳。我入職的就是一樓，負責烘焙」。

去年8月，在烘焙操作時，曉天的食指被切片機割傷，到醫院去縫了四針。由於工作 必須要用手來操作，受傷之後只能休假。曉天在瀋陽醫學院附屬中心醫院治療，縫針、兩次拆線、複查，醫院開的病假時間到9月14日。這段期間，醫藥費是單位支付的。

9月10日，曉天向單位提出了「離職申請」。她說，「我本身是不想離職的，但是單位說休假時間太長，懷疑休假不真實，要開除我。所以我就申請離職了」。

離職後，曉天將七悅餐廳告上了法庭，要求單位支付未簽訂勞動合同的雙倍工資差額、未發工資和在工作期間自己繳納的醫療保險 、手受傷的誤工費和營養費等費用4.6萬餘元（約7115美元）。

瀋陽市和平區法院審理，判決單位應該賠償曉天未發工資、雙倍差額工資、墊付的醫療保險各項費用2萬8700餘元。七悅餐廳提起上訴，法院維持原判。

判決生效後，單位說老闆的帳戶不能用，不能轉帳，只能給現金，讓曉天去取。曉天和家人一起到了辦公室，卻發現單位給她準備了兩筐硬幣，「大部分都是5角的，也有1元的和1角的。餐廳讓我這邊數好拿走。我認為這些錢不夠給我的賠償，他們說夠」。

視頻中，餐廳負責人說，「我們不用數，錢只多不少」「我們也不能幫她數錢，我們都有工作」「我欠錢我還錢了，我已經數完了」「你在這裡數，不夠我現場給你補，不數完不能搬走。你拿走了（之後）少一分錢我們可不管」。

在警方調解下，當天曉天沒有拿走這些硬幣，直接離開了現場。

曉天氣憤地說，「我是收錢方，我沒有義務去數這個錢，我只要正好的，她要是說多，那就把多出來的數出來；她要是不數，我也不會數，我就不拿走了。什麼時候準備正好的，我什麼時候再去」。