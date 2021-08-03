西安老翁被輸錯藥「9小時後死亡」 院方：無直接關係

西安一名82歲老人鞏先生在西安冶金醫院被護士輸錯藥物，在等待轉院過程中死亡。（視頻截圖）

西安一名82歲鞏姓老翁，7月中旬於西安冶金醫院被護士輸錯藥物，當日下午在等待轉院過程中死亡。院方近日承認確有輸錯藥一事，但是否認老翁的死與此有關。西安衛健委宣傳處表示已獲知此事，目前正在調查中。

新京報報導，死者家屬宮傑（化名）表示，7月13日，姥爺鞏先生因「胸悶」被送往西安冶金醫院進行治療。據他提供的帶有西安冶金醫院字樣的病歷顯示，7月17日早上6時10分，護士給患者靜滴由5％葡萄糖注射液250ml、萬古霉素0.4g時發現液體輸錯，立即關閉輸液夾，撤出該液體並封存，更換輸液器。

當時護士查看患者嗜睡狀態，間斷有意識障礙，未見皮疹，雙肺聽診呼吸粗，心律不齊，無過敏 反應。當時護士馬上通知鞏老翁的家屬，宮傑表示，「護工說自己在5時55分左右出去上衛生間，那時候病房裡沒有人，6時左右回來後看到姥爺被打上了吊瓶，6點08分左右，她無意間看到藥瓶上寫的名字是一個姓陳的人，覺得不對勁便趕快出去找護士。」

當天早上8時左右，家屬趕到醫院，「那時老人的身體沒有異常。」上午10時之後，鞏先生心率卻慢慢下降了，且各項指標出現異常。當日下午，家屬希望將鞏老翁轉院，在等待救護車的過程中，鞏老翁失去意識，隨後被推回醫院搶救，最後在下午15時30分突發呼吸停止，於16時04分宣布搶救無效死亡。

事發後，西安冶金醫院方面承認在操作上存在失誤。據宮傑提供的西安冶金醫院開具「死亡記錄」顯示，胡姓副主任醫師提到，「患者死亡當天凌晨6時，護士不適導致輸液錯誤，將少量萬古霉素輸入，該藥老年及腎功能不全患者慎用，小量輸入考慮不能導致患者病情急驟變化。但提示查對制度未能貫徹落實。」

據報導，8月2日西安冶金醫院辦公室一名工作 人員表示，院方事發已經在走醫調委程序，一直和家屬協商調解。不過工作人員表示，「病人的死亡跟這個事件沒有多大關係。」