吳亦凡媽報警抓都美竹反送兒入獄 網酸「大義滅親」

北京 市公安 局朝陽分局7月31日通報，藝人吳亦凡 因涉嫌強姦已遭刑事拘留，現正在調查中。而據媒體報導，吳亦凡此前斬釘截鐵否認指控，如今卻出現事態大反轉，關鍵疑是吳亦凡母親針對都美竹主動報警，使案件進入警方調查程序，也被網友譏為吳母「大義滅親」。

極目新聞報導，吳亦凡和指控他的都美竹，最初都各說各話，之前朝陽警方稱，都美竹儘管指吳亦凡涉及性罪行，但她本人和其他受害者根本還沒有聯絡警方報案，因此警方原本無從深度介入。

然而7月14日，誤以為是都美竹向自己「敲詐勒索」的吳亦凡母親向警方報警。22日當晚的情況通報中，北京市公安局朝陽分局提到，針對網友舉報的「吳某凡多次誘騙年輕女性發生性關系」等行為，他們正在調查中。

而調查結果，就在7月31日最新的那則通報中塵埃落定，認定吳亦凡涉嫌強姦罪，已被依法刑事拘留。報導所述，這是吳亦凡案突然翻轉的導火線。

在中國官方集體發聲要求嚴懲吳亦凡後，此前公開發文支持吳亦凡的幾位公眾人物也紛紛和其割席。吳亦凡早在5年前就被爆性關係複雜，當時有3名女性名人發聲力挺，其中身為製作人、藝人、主持人的馬薇薇表示：「還有什麼比明星睡粉（絲）更好的福利呢？ 這是最好的菩薩顯靈，一般都覺得明星高高在上只能膜拜，誰知道還能睡到身邊來呢？」如今吳亦凡遭到拘留，她們紛紛為昔日言論致歉。