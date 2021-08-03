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吳亦凡微博破天荒被撤號 官方影視協會齊喊封殺

中國新聞組／北京3日電
吳亦凡的微博帳號遭到官方註銷。（取材自微博）
吳亦凡的微博帳號遭到官方註銷。（取材自微博）

男星吳亦凡涉嫌性侵被北京警方拘留，日前他與工作室的微博帳號遭到官方正式撤銷，2日官媒「人民日報」再次給予他一擊，發表評論文章稱「畸形『飯圈文化』毒害青少年，到非治理不可的時候了」，中國電影家協會、中國音樂家協會、中國電視藝術家協會也分別表示，絕不讓違法失德藝人有出鏡、發聲的機會。

來源：YouTube

吳亦凡因涉及強姦罪，官方微博遭到撤號，數位歌曲統統下架，整個人彷彿憑空蒸發，就此查「吳」此人。過去像是鄭爽、范冰冰、羅志祥等人，雖因負面行徑挨轟，但微博帳號仍在，使得吳亦凡成為史上第一人，網友表示：「不需要說究竟判幾年，也跟死刑沒區別。」

此外，官方也開始大動作導正風氣，中國電影家協會發公告表示，明星的光環絕不是遮羞布和保護傘，一旦觸碰法律和道德底線，必將受到法律的制裁和社會的懲戒。

中國音樂家協會更直接點名，「呼籲廣大音樂工作者以吳亦凡事件為警示，堅持把崇德尚藝作為一生的修行，遵紀守法、以德養藝。」中國電視藝術家協會也稱，「法律、道德，皆是紅線」，所謂頂級流量、粉絲後援、外籍身分都不具備為所欲為的特權。

官方大動作對吳亦凡事件發聲。（取材自微博）
官方大動作對吳亦凡事件發聲。（取材自微博）
官方大動作對吳亦凡事件發聲。（取材自微博）
官方大動作對吳亦凡事件發聲。（取材自微博）

目前已可發現吳亦凡主演、改編自熱門網路小說「簪中錄」的新劇「青簪行」首當其衝。「青簪行」官方微博公開顯示內容只剩1條微博，且不涉及男女主角，讓吳亦凡在網路世界都「被消失」。

不過，吳亦凡雖然歌曲遭到下架，參與演出的作品也被除名，名字被數字「1337000」替代，但他的粉絲依舊死忠，日前有死忠粉絲建立「吳亦凡救援群」，認為他僅是犯了小錯誤，喊出「劫法場」，試圖救回吳亦凡，網友看了直呼「實屬荒謬」。

吳亦凡 中國 微博

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