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吳亦凡被刑拘受矚 外網又炸開花 紛問他是誰?

中國新聞組／北京2日電
吳亦凡已被中國演藝圈官方單位封殺。（取材自微博）
吳亦凡已被中國演藝圈官方單位封殺。（取材自微博）

中國藝人吳亦凡（Kris Wu）被刑拘事件迅速在國內爆火的同時，外網又一次炸開了花！

環球網報導，先是「愛吃瓜的外媒」一頓報導，如華盛頓郵報：「吳亦凡因涉嫌強姦被北京警方拘留」、英國衛報：「流行歌星吳亦凡因涉嫌強姦被拘留」、BBC：「韓國流行音樂明星吳亦凡因涉嫌強姦被捕」。

緊接著，美國君再次在推特熱搜上看到了吳亦凡的名字，不過這次的熱度卻比之前低了很多……，推特全球熱搜榜上，吳亦凡排第34名，7月18日，也就是19歲女孩都美竹爆料吳亦凡那天，吳亦凡排第10。新加坡熱搜榜上排第10，18日排第2。菲律賓熱搜榜上排第20，18日排第1。馬來西亞熱搜榜上排第20，18日排第1。加拿大熱搜榜上一小時前排名第50，18日排第5。

據報導，目前，大部分網友在拍手叫好：「終於！這就是他應得的。」「希望受害者得到很好地補償，早日康復，恢復正常生活。」

不同的是，與之前的評論區相比，這次推特上，刷了一個小時也沒看到刷屏式的支持。推特早有網友們正和吳亦凡粉絲吵得不可開交：「你們還在為那個強姦犯辯護？還想用『吳亦凡很可愛』來洗他的熱搜？」

沒有了刷屏的支持，熱度自然就降了下去。更諷刺的是，有一個問題再次成為了國外網友的關注焦點：「吳亦凡是誰？」為什麼會上熱搜？

這早已不是國外網友第一次問這個問題了：2018年11月，歐美小天后亞莉安娜（Ariana Grande）發布新單曲，眼看就要問鼎歐美iTunes冠軍，卻被iTunes美區榜單驚呆了：吳亦凡力壓亞莉安娜、女神卡卡（Lady Gaga）和皇后樂隊，不僅奪了冠，前三名還都是他。

一時間，「 誰是吳亦凡??? 」 在推特上炸了！當時一些撕得厲害的歐美粉， 紛紛大喊是「水軍」占了位。吳亦凡粉絲也回擊：既然排行是按銷量排，粉絲願花錢買專輯，是對偶像的一種支持，沒毛病。

如今，時隔3年，沒有粉絲幫助，同樣的問題以不同的方式再次被網友瘋狂問也是滿唏噓的。這一切也許正如推特網友所說，有趣的是，他的音樂從未傳到這裡，但他的罪行卻做到了。

吳亦凡 推特 新加坡

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