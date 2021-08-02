疑性侵13歲女 吳亦凡再爆性賄賂、群交、毒品…9大罪狀

吳亦凡已遭警方拘留。（取材自微博）

中國藝人吳亦凡 因涉嫌強姦女性遭到警方拘留，網上一片譁然，有網友爆料他不只涉嫌性侵未成年，疑似還有性賄賂、拍攝性愛影片、群交、毒品 等等9大罪狀，甚至疑似染有性病，種種損毀三觀的行為令人震驚，全案目前仍待警方調查，且吳亦凡工作 室也沒發表任何聲明。

網友爆料吳亦凡被團隊錄下犯罪證據。（取材自微博）

網友指出經警方調查、復原吳亦凡自己與團隊、友人的手機訊息，發現吳亦凡疑似和13歲的上海女粉絲發生性關係才會進一步拘留，事發地點除了他的住處還有各大飯店，影片中可看到受害女性是在意識不清楚的狀態下被帶進房間，叫人驚訝的是掌鏡者竟是吳亦凡的工作人員，網友猜測對方應是想藉這個把柄好好控制吳亦凡，如今卻成犯罪證據。

而據網易報導，吳亦凡還涉嫌使用俗稱乖乖水的新型毒品拐騙女性，在緝毒警方面前一把鼻涕一把眼淚地哭喊「我真的不知道」、「我就是第一次」，並哀求警方放過他，網友酸說：「哪怕是再瞎眼的粉絲，看到他那個玻尿酸都擠歪了的樣子，也是愛不上的。」

網友爆料吳亦凡涉嫌犯罪的內容。（取材自豆瓣）

另官媒人民日報在北京警方證實居留吳亦凡後，於微博發文表示人氣越高越要檢點自律，越當紅越要遵紀守法，「外國國籍不是護身符，名氣再大也沒有豁免權，誰觸犯法律誰就要受到法律制裁，名氣再大也沒有豁免權。」新華社稱，吳亦凡事件應成為演藝界的一次警鐘，國內娛樂圈存在的畸形生態該徹底整治了。