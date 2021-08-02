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吳亦凡粉絲喊劫獄 官媒斥走火入魔 娛樂圈恐掀大整頓

中國新聞組／北京2日電
吳亦凡的瘋狂粉絲們。（取材自娛樂星聞網）
吳亦凡的瘋狂粉絲們。（取材自娛樂星聞網）

中國藝人吳亦凡因涉嫌強姦罪遭刑拘，吳亦凡的部分粉絲不能接受，揚言要「劫獄」，引起官方重視；多家官媒發表評論稱，必須盡快矯正畸形追星的飯圈文化，並斬斷無底線炒作明星的幕後資本黑手，並要那些走火入魔的粉絲們「該清醒了」。分析人士據此認為娛樂圈可能掀大整頓。

30歲的中國男星吳亦凡遭網紅都美竹爆料涉嫌拐騙多女，被北京警方以強姦罪嫌刑拘，相關帳號及作品也被封殺。儘管網上對吳亦凡的行為罵聲連連，吳亦凡的粉絲仍瘋狂護主，甚至準備集體「劫獄」。

吳亦凡涉嫌強姦罪，目前已遭警方拘留。（取材自微博）
吳亦凡涉嫌強姦罪，目前已遭警方拘留。（取材自微博）

吳亦凡因涉嫌強姦罪被警方刑拘後，據報導，官方新華網新華娛樂頻道關於吳亦凡的一篇文章「廣州籃球少年的勵志成長路」，已從新華網上刪除。新浪微博上吳亦凡的粉絲聚集地「吳亦凡超話（超級話題）」也已關閉。

吳亦凡被刑拘的警方通報一出，網路上幾乎一面倒大讚警方作為，吳亦凡的粉絲圈卻「炸了鍋」。據瞭望東方周刊報導，吳亦凡進去後，各種真真假假的驚悚言論刷屏於各類社交平台圈子，這些言論已踩到了違法邊緣。

吳亦凡的相關社群。（微博截圖）
吳亦凡的相關社群。（微博截圖）

例如，文章中披露名為「吳亦凡救援群」的群聊截圖顯示，吳亦凡的粉絲們「團結一致」，商討著觸碰法律底線的計畫，「明天北京見」、「劫法場」、「探監」等字眼紛紛出現，準備創建組織進行所謂「集體營救」活動；有人說「吳亦凡有5000萬粉絲，解放軍和警察隊伍加起來也就500萬，完全可以救出來」。另有一些粉絲揚言，吳亦凡是外國國籍，不應受中國法律約束。

央視1日也發文評論指出，近年娛樂圈出現極端飯圈文化，在「爹不親，娘不親，只有我家哥哥親」的畸形觀念下，一些年輕人互撕、人肉，讓追星變了味，價值觀失了準，有些已經涉嫌違法。必須盡快淨化飯圈生態，矯正畸形追星。「吳亦凡一案，應該讓某些走火入魔的粉絲們清醒了！」

瞭望東方周刊進一步指出，部分粉絲「只認五官不認三觀」的弱智無腦是飯圈之亂的直接原因，而誘導粉絲沉浸惡臭「飯圈」的幕後黑手是明星背後的資本大老，目的是為從明星流量中獲取巨大經濟利益。打擊「飯圈」文化，更要斬斷無底線炒作明星的幕後資本黑手。

吳亦凡 中國 北京

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