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習近平一語成讖? 鄭州洪災後爆發疫情 一天28例

中國新聞組／北京1日電
河南鄭州日前大雨成災，洪患暫歇之後，又遇疫情反撲。（路透）
河南鄭州日前大雨成災，洪患暫歇之後，又遇疫情反撲。（路透）

鄭州暴雨致災後，中國國家領導人習近平才說要防止「大災之後有大疫」，不料一語成讖，鄭州市上月30日發現新冠病毒無症狀感染者首例後，僅一天就報告28例感染者，疫情傳播速度之快，鄭州市緊急防堵。除開展全員核酸檢測，並要求民眾非必要不離鄭州。鄭州市也火速陣前換將，將防疫不力的市衛健委黨組書記等2人免職。

鄭州市31日舉行新冠疫情防控新聞發布會發布確診病例詳情，上月30日，鄭州市第六人民醫院報告首例本土病例，隨後報告病例數不斷增加，截至上月31日18時，共報告28例感染者，其中11例確診，17例無症狀，尚未出現重症病例。

鄭州市疾控中心主任王松強在會上說，與南京、張家界、成都等地疫情相比較，鄭州市此次局部散播疫情傳播速度特別快，病毒載量高，可能面臨轉陰時間較長，主要發生在醫院內部，涉及人員包括保潔人員、醫務人員，「此次疫情的發生既有暴雨給院感控制方面帶來的不利影響，也暴露了少數醫院在落實院感控制方面存在一定的漏洞」。

據了解，鄭州是北京分流國際航班的12個第一入境點之一，鄭州市第六人民醫院是境外入境人員定點收治醫院。

鄭州市委書記徐立毅，市長侯紅已啟動全市疫情防控應急機制，鄭州全面開展全員核酸檢測，即日起市民非必要不離鄭州。徐立毅並在全市疫情防控工作緊急會議上指出，這次疫情傳播快、散發性強，當前防控形勢十分嚴峻，全市在做好災後恢復重建工作的同時，也要迅速打響疫情防控阻擊戰。 

鄭州市同時針對疫情集中的鄭州市第六人民醫院實行閉環管理，停止診療工作，並要求自上月16日以來進出鄭州市第六人民醫院的人員，應立即報告並落實核酸檢測、醫學隔離觀察14天措施。

鄭州突發疫情也使得鄭州市衛健委黨組書記、主任付桂榮，以及市第六人民醫院黨委書記馬淑煥兩人，因防疫不力被免職。付桂榮遺缺由王萬鵬出任。

鄭州市衛健委官網簡介顯示，付桂榮自2019年1月起擔任市衛健委黨組書記、主任一職。她此前在新鄭工作，曾任副市長，市委常委、宣傳部部長等職。

鄭州 疫情 工作

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