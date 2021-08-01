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南京疫情擴14省 29省市嚴令「非必要不出省市」

記者林汪靜／綜合報導
多地嚴防市民離開本地，紛紛在進出城道路設卡攔查，圖為南京寧洛高速公路曹莊收費站，執法人員勸返不符合離城條件的車輛。（新華社）
多地嚴防市民離開本地，紛紛在進出城道路設卡攔查，圖為南京寧洛高速公路曹莊收費站，執法人員勸返不符合離城條件的車輛。（新華社）

中國近期本土疫情形勢嚴峻、擴及14省份，全國29省市發布緊急通知，提醒居民「非必要不出省、不離市」。國家移民管理局證實，對非必要者暫不簽發護照等旅行證件；國務院副總理孫春蘭則趕赴南京，要求南京祿口機場高風險區的2萬多人全部都要集中隔離。

國家衛健委新聞發言人米鋒30日表示，近期由境外移入引發的本土疫情呈擴散之勢，7月累計新增328例本土確診病例，接近前5個月總和，已有14省報告新增本土確診病例或無症狀感染者。

當中包括目前最嚴重的南京疫情，根據疫調，南京這次疫情早期報告的祿口機場機艙清潔人員病例的基因序列，與7月10日俄羅斯入境航班報告的一例輸入病例的序列一致（Delta病毒）。推估應是清潔人員處理國際和國內航班的垃圾清運時不慎感染，之後又傳染給機場其他工作人員，導致疫情擴散。

北京日報報導，南京疫情傳播鏈仍在繼續延伸，且呈多點擴散外溢態勢，目前至少波及江蘇、安徽、四川、遼寧、廣東、湖南、北京等14省份，超過200多人確診。

自媒體報導，孫春蘭29日晚間到南京，要求機場及祿口高風險區2萬多人全部集中隔離，然而，南京彙報目前只有7千多個房間，孫春蘭直接在會上說：「讓能找到隔離點的人去幹（誰找不到誰下崗）。」

目前官方尚未通報孫春蘭到南京的消息，但照片已經在網路流傳，29日晚間，南京出動200輛大巴士把南京祿口機場的2萬多人全部拖走集中隔離。

官方發文批評祿口機場防疫漏洞，文章指出，在境外疫情形勢依舊不容樂觀的情況下，祿口機場存在監管缺位、管理不專業等問題。南京祿口機場母公司的東部機場集團董事長馮軍先前已遭免職。

面對此波各地散發的疫情，國家移民管理局新聞發言人陳傑7月30日表示，為做好境外疫情防輸入工作，已推出一系列從嚴從緊政策，包括對非必要、非緊急出境事由暫不簽發普通護照等出入境證件。

南京祿口國際機場已全部暫停國內與國際航線營運，鐵路、公路也全面嚴查防止無關人員離開南京。

文化和旅遊部則發布緊急通知，要求各地指導A級景區嚴格落實「限量、預約、錯峰」要求，控制遊客接待上限，確保遊客信息可查詢、可追蹤。旅行業者不得組團前往高中風險地區旅遊，不得展開前往高中風險地區的「機＋酒」業務。

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