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3男偷錄像 花10萬買100克茶再索賠100萬 重慶百商受害

中國新聞組╱北京31日電
3男買限量版茶葉，事後以三無為由，索賠100萬。（取材自上游新聞）
3男買限量版茶葉，事後以三無為由，索賠100萬。（取材自上游新聞）

假裝送領導，不惜以10萬人民幣（約1.5萬美元）購買100克茶葉，購物過程卻高清錄音錄像，看清營業執照，索要發票，最後以三無食品、過期、存在瑕疵等為由，要求「退一賠十」，索賠少則數萬元，多則百萬，事前還做了訴前財產保全。

上游新聞報導，根據不完全統計，僅重慶江北、渝北、巴南、萬州等地，已有上百商家遭遇此套路，涉案金額上千萬元；「買茶、開庭的時間相近，原告的代理律師是同一人，一切絕非巧合，像是精心的策畫。」 這些受害商家自發組織「茶產業維權聯盟」，與這些起訴者周旋到底。近日，重慶江北、渝北、北碚都有相似案件開庭，商家們紛紛前去聽庭審，法庭坐不下，他們就站在法庭外的過道上。

聽庭審商家。（取材自上游新聞）
聽庭審商家。（取材自上游新聞）
庭審當天，法庭的走廊上也站滿了人。（取材自上游新聞）
庭審當天，法庭的走廊上也站滿了人。（取材自上游新聞）

報導指出，向建華在重慶渝北銀杉路經營著「正山堂」。店員回憶，去年10月初，三名男子先後以買茶送領導、打麻將等為由，表示對十周年紀念限量版茶葉感興趣，100克的茶葉在市場上的售價是10萬元，三人「痛快」地刷卡消費並索要發票、營業執照後離開。

報導稱，向建華今年4月接到法院的電話，稱有人在他店裡購買過期的茶葉，起訴要求退還10萬貨物貨款， 索賠100萬元。「回頭想想，這夥人太壞了，從頭到尾都在演戲。」他說他已向法院提出申請，要求專業機構鑑定對方拍攝視頻的合法性和完整性。

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