眾籌70萬治兒病 母是有錢人 網：騎自行車捐款開豪車者

母為病兒募款，眾籌70萬，事後卻遭舉報「假窮苦」。（取材自微博）

浙江溫州吳女士的7歲兒子突發腦出血癱瘓，她在籌款平台上發布求助信息，僅一天半就籌得近70萬；不過吳女士卻被舉報「年入人民幣25萬、房產150萬」，原本善事卻變成鬧劇，有網友吐槽「一群騎自行車的給開沃爾沃（Volvo）的人捐款。」

上海法治報報導，吳女士日前在在「360大病籌」平台求助，指「兒子在重症監護室，做了開顱手術，還沒有度過危險期…家裡十分困難，如果錢不夠藥被停了，命都保不住。」平台呈現的求助人家庭經濟情況為：年收入5萬元以下、一套未變賣房產估值20～100萬、無車、家庭欠款2～10萬，顯示「審核已核實」。

當天下午，籌款金額提升到80萬，經網友轉發，僅一天半時間籌款近70萬元，但質疑也隨之而來。報導指出，平台同日在該求助信息下發聲明，稱因工作 人員疏忽，此前家庭經濟情況有誤，該籌款項目終止，吳女士向平台申請退回捐助款，警方已著手調查。

「我沒有想刻意隱瞞家庭情況，因為第一次接觸網路籌款，不清楚規則，現在情況變成這樣，我也很後悔。」

報導說，吳女士稱，「360大病籌」人員在ICU門口主動找她問需不需幫助，「當時第一天就花了2萬多，我心裡也沒底，不知道錢夠不夠，就同意了。」還因平台「領導特批」，額度調高至80萬。

吳女士喊冤稱，她兩次向平台方表示「捐款夠用了，申請停止吧。」報導說，吳女士表示，她和丈夫開小店，一家三口和母親住在30多年的老房子裡，另一套110平方米的新房不在市區，車子價值十幾萬，但有車貸、房貸，兒子學鋼琴一年費用約2.5萬。

針對「工作人員是否有代操作」的問題，平台相關負責人表示，這次是在患者或家屬知情、授意的前提下協助發起籌款，為患者家屬如實表達病情和需求；至於提高額度至80萬的操作，是出於急迫的關切和人道主義，申請提高籌款額度。