我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

東奧／BMX競速賽追撞 美選手腦出血加護病房過一夜

東奧／退辛德胡甜蜜復仇 戴資穎勇闖羽球金牌戰

眾籌70萬治兒病 母是有錢人 網：騎自行車捐款開豪車者

中國新聞組╱上海31日電
母為病兒募款，眾籌70萬，事後卻遭舉報「假窮苦」。（取材自微博）
母為病兒募款，眾籌70萬，事後卻遭舉報「假窮苦」。（取材自微博）

浙江溫州吳女士的7歲兒子突發腦出血癱瘓，她在籌款平台上發布求助信息，僅一天半就籌得近70萬；不過吳女士卻被舉報「年入人民幣25萬、房產150萬」，原本善事卻變成鬧劇，有網友吐槽「一群騎自行車的給開沃爾沃（Volvo）的人捐款。」

上海法治報報導，吳女士日前在在「360大病籌」平台求助，指「兒子在重症監護室，做了開顱手術，還沒有度過危險期…家裡十分困難，如果錢不夠藥被停了，命都保不住。」平台呈現的求助人家庭經濟情況為：年收入5萬元以下、一套未變賣房產估值20～100萬、無車、家庭欠款2～10萬，顯示「審核已核實」。

當天下午，籌款金額提升到80萬，經網友轉發，僅一天半時間籌款近70萬元，但質疑也隨之而來。報導指出，平台同日在該求助信息下發聲明，稱因工作人員疏忽，此前家庭經濟情況有誤，該籌款項目終止，吳女士向平台申請退回捐助款，警方已著手調查。

「我沒有想刻意隱瞞家庭情況，因為第一次接觸網路籌款，不清楚規則，現在情況變成這樣，我也很後悔。」

報導說，吳女士稱，「360大病籌」人員在ICU門口主動找她問需不需幫助，「當時第一天就花了2萬多，我心裡也沒底，不知道錢夠不夠，就同意了。」還因平台「領導特批」，額度調高至80萬。

吳女士喊冤稱，她兩次向平台方表示「捐款夠用了，申請停止吧。」報導說，吳女士表示，她和丈夫開小店，一家三口和母親住在30多年的老房子裡，另一套110平方米的新房不在市區，車子價值十幾萬，但有車貸、房貸，兒子學鋼琴一年費用約2.5萬。

針對「工作人員是否有代操作」的問題，平台相關負責人表示，這次是在患者或家屬知情、授意的前提下協助發起籌款，為患者家屬如實表達病情和需求；至於提高額度至80萬的操作，是出於急迫的關切和人道主義，申請提高籌款額度。

工作

上一則

習近平一語成讖？鄭州暴雨後 出現多例疑似新冠病例

延伸閱讀

退休教師遇襲 其子曾為華埠奔跑籌款

退休教師遇襲 其子曾為華埠奔跑籌款
華裔退休教師華埠遭攻擊 其子曾多次為華埠奔跑籌款

華裔退休教師華埠遭攻擊 其子曾多次為華埠奔跑籌款
為河南水災捐款 南加華人首日籌款近18萬人民幣

為河南水災捐款 南加華人首日籌款近18萬人民幣
河南洪災 金山僑界發起籌款賑濟

河南洪災 金山僑界發起籌款賑濟

熱門新聞

熊敦瀚自曝非常喜歡美顏相機。（取材自微博）

腿長貌美…中國女子水球隊長 曬自拍暴紅

2021-07-24 10:00
鐘嵐因染紫色頭髮出席外交場合引發關注。(美聯社)

美中天津會談 她一頭紫髮現身、場內僅她穿無袖超搶鏡

2021-07-27 18:51
美中外交高層會談昨日終於登場，中國外交部副部長謝鋒火力全開批評美方。（中通社）

3原因+1關鍵 中國就是要擺起咄咄逼「美」的模樣

2021-07-26 15:47
香港周日起發放電子消費券以協助經濟復甦，18歲以上符合條件者，每人港幣5000元。路透

香港31日開始發電子消費券 每人港幣5000元

2021-07-30 07:23
鄭州一菸酒店被淹，名酒被暴雨沖走遭眾人哄搶，老闆娘跪地磕頭哭喊「求求你們別再拿了！」，求路人歸還。（取材自法制社會報／賓縣融媒圖）

鄭州暴雨淹名酒遭哄搶 老闆娘跪求別拿 路人不捨幫忙攔

2021-07-24 08:00
加拿大選手麥克尼爾在女子100米蝶泳奪冠，她竟是中國棄嬰。(路透)

打敗「同胞」張雨霏 中國棄嬰代表加國奧運奪金掀話題

2021-07-28 08:00

超人氣

更多 >
擋不住Delta 美研究：染疫者中74%已打完疫苗

擋不住Delta 美研究：染疫者中74%已打完疫苗
1張圖／東京奧運獎牌榜 中國21金領先日美衝第一

1張圖／東京奧運獎牌榜 中國21金領先日美衝第一

CDC：Delta病毒傳染力堪比水痘 恐引發重症 這場戰爭已轉變

CDC：Delta病毒傳染力堪比水痘 恐引發重症 這場戰爭已轉變
苗族姑娘摘金 明州鄉親尖叫飆淚：終於被世界看見

苗族姑娘摘金 明州鄉親尖叫飆淚：終於被世界看見
創造歷史 馬龍成奧運桌球男單衛冕第一人

創造歷史 馬龍成奧運桌球男單衛冕第一人