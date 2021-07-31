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日照少1分鐘賠13美元 昆明高樓擋採光 建商判賠208萬

中國新聞組／北京31日電
「南亞之門」遮擋了兩個小區的採光。（取材自都市時報）
「南亞之門」遮擋了兩個小區的採光。（取材自都市時報）

雲南昆明市有高樓因為遮擋樓層較矮舊樓的日照，發展商須向受影響的249個住戶作出賠償，日照賠償標準為每分鐘90元（人民幣，下同，約13.93美元）。據核算，累計賠償金額高達1345萬元（約208.2萬美元）。

都市時報報導，尚義街140號郵政小區內共有5幢住宅，其中A幢距離「南亞之門」僅20米，日照採光被遮擋的情況嚴重。由於郵政小區綠化面積大，每幢住宅中間種植了幾棵枝繁葉茂的樹木，加之受「南亞之門」的遮擋，低樓層內的樓道幾乎沒有任何陽光。

郵政小區B幢的住戶柳女士稱，「南亞之門」開建前，冬天家中從早上到傍晚都能曬到太陽，但「南亞之門」興建後，冬天基本沒有陽光照入家中，室內非常陰冷，需整日穿著厚身衣服，「如果天氣再惡劣一些，在家坐著都可能被凍感冒」。

被遮擋的白塔新村24號小區。（取材自都市時報）
被遮擋的白塔新村24號小區。（取材自都市時報）

住戶的日照採光被遮擋，不僅導致室內溫度低，更增加生活成本。郵政小區A幢住7樓的住戶李女士表示，自從採光被遮擋後，冬天家中的日照時長不足半小時，「以前日照充足，家裡安裝的太陽能熱水器用起來很方便，現在太陽能只能在夏天偶爾用一下，冬天只能用電或煤氣燒水，加之屋內採光差，整個冬天室內都要開燈照明，電費、煤氣費比之前增加了近20%」。

雖然拓東公司和小區業主代表於2015年簽訂賠償協議，但相關業主並無取得賠償金。郵政小區住戶亦透露，2013年簽訂賠償協議書後只取得一半賠償金。

今年4月，盤龍區人民法院裁定受理拓東公司的重整一案。兩個小區按照雲南省設計院編製的《日照分析報告》作出核算，日照時間每遮擋減少1分鐘賠償90元，累計計算；若日照減少不足60分鐘，按照減少60分鐘計算。

以公示賠償明細表的計算，南亞之門建設前，若某業主有效日照時長為2小時53分，建設後為2小時41分，日照時長總計減少12分鐘；經賠償明細表核算，兩個小區總共受影響的日照時長為9萬9634分鐘，應賠償金額累計就會高達1345萬元。

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