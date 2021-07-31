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上海殺妻焚屍案 兇嫌用謊言構建人生 如願以償判死

中國新聞組╱上海31日電
海一中院一審公開開庭審理嚴豪傑故意殺人、放火案。（取材自縱相新聞／上海一中院供圖）
海一中院一審公開開庭審理嚴豪傑故意殺人、放火案。（取材自縱相新聞／上海一中院供圖）

上海殺妻焚屍案一審日前宣判，法院指被告人嚴豪傑殺人、放火性質惡劣，以故意殺人罪、放火罪對嚴豪傑判處死刑，剝奪政治權利終身。嚴豪傑當庭並未提出上訴。受害人父親老劉表示：「會去墓園把這個消息告訴女兒。」

縱相新聞報導，一審庭審時，嚴豪傑並未表現出過多懺悔。嚴豪傑說：「這些提審什麼的，除了讓我難過外，改變不了我內心的任何想法，就是希望死。」如今，嚴豪傑終於「如願以償」。

被告人嚴豪傑去年3月20日駕車至浦東岳父住處，在二樓臥室向劉姓妻子討錢還賭債，遭拒絕後持刀連續戳刺劉女頸部致劉女死亡。為毀屍滅跡，嚴豪傑點燃書本等物引燃屋內物品後逃離現場，致該房屋二樓嚴重毀損並焚屍。嚴豪傑犯案後自動投案。

報導指出，被害人劉女去世時只有26歲，生前是上海一所小學的語文老師，她被燒得面目全非，下半身都沒有了。老劉透露，女兒和嚴豪傑是2019年1月經鄰居介紹認識，同年8月領取結婚證，去年1月1日辦了婚禮。他們婚後感情很好。案發前一天，女兒告知已懷孕。

「家中獨子」、「留學海歸」、「工作不錯」…女兒出事後，老劉才發現，嚴豪傑的這些經歷全是假的，而他的父母是他的「幫凶」。報導說，嚴豪傑實際上是家中養子，壓根沒有畢業證。出事半年前，嚴豪傑其實已經失業，每天仍假裝去上班，瞞著妻子一家，而後將大量時間用於網路賭博。

嚴父稱，嚴豪傑嗜賭成性，家裡先後給他還了近200萬元，嚴豪傑曾給他們跪下，還寫了保證書，保證以後不犯。嚴豪傑養父母從未向老劉一家表示歉意。

劉女去世時只有26歲，生前是上海一所小學的語文老師。（取材自紅星新聞）
劉女去世時只有26歲，生前是上海一所小學的語文老師。（取材自紅星新聞）

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