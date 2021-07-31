阻悼念惹民憤 鄭州設追思處 市委、書記市長會議默哀

鄭州民眾在地鐵沙口路站悼念雨災罹難者，受到官方阻撓。 （中新社）

鄭州 20日遭遇極端暴雨，致水淹地鐵5號線車廂致14人死亡。當地民眾連日在沙口路地鐵站 悼念，遭官方阻撓，引來民憤。到昨日，當局在沙口路站設立追思處，稱是為市民祭奠「7‧20」罹難者提供便利。鄭州市委書記、市長亦在災後恢復工作 推進會議上向罹難者默哀。網民則稱，順從民意，堵不如疏。

騰訊大白新聞企業號報導，當局昨在鄭州地鐵五號線沙口路站B1出口豎起告示牌，稱「7月30日，地鐵5號線沙口路站開始搶修施工，爭取早日恢復運行，服務廣大市民。為了更好的追思逝者，在地鐵D出口（油化廠院內廣場）設置追思處，現場備有免費鮮花。敬獻時間：7月30日-8月4日」。

網媒「科技生活快報」引述網民稱，「順從民意，堵不如疏，這樣做才對嘛，願逝者安息，生者堅強！」「不知道這些人中，有沒有敢於挺身而出承擔責任的人！」「早該如此。要理解人民群眾的感受！」

另外，鄭州發布消息，29日鄭州全市災後全面恢復工作推進會議召開，市委書記徐立毅主持會議並講話。會議一開始，徐立毅和市長侯紅等參會人員集體肅立默哀，向在雨災中殉職的黨員和遇難的民眾表示哀悼。鄭州地鐵工作人員亦集體在追思處向罹難者致哀。

據悉，遭水浸的鄭州地鐵目前仍在搶修中。此外，一度被水淹沒的京廣路隧道亦在昨日下午6時，恢復試通行，目前雙向各開通一條車道。