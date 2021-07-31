「國師」金燦榮大內宣：敵國氣象武器致鄭州洪災

鄭州洪災慘重。（路透）

人民大學國際關係學院副院長金燦榮，在中國 有「國師」之稱，還是習近平的外交智囊之一。金燦榮日前在微博 發了一篇名為「極端天氣頻發 需警惕敵對國家氣象武器的攻擊」的文章，暗指河南鄭州暴雨洪災是西方氣象武器的陰謀，不料卻引來自家網友嘲諷。

來源：YouTube

這篇微博引發輿論大譁，金僅存的一些學術圈朋友，像上海歷史學者蕭功秦，私下發微信質問，「這篇性質太惡劣，對你的殺傷力太大了，你最好向社會解釋一下。」

金燦榮回稱：「我根本不知道，饒謹找了個粉絲寫的，饒謹那個團隊最近問題很多，看來我要換個團隊合作了。」其實，饒謹是金燦榮的老闆；這篇微博不是他個人的意見，而是迎合此刻中國愛國主義的一門好生意。

饒謹是北京 中易網天資訊技術有限公司大股東，該公司營運包含金燦榮在內、多名意見領袖的公眾號（官方帳號），而這次「氣象武器」發文爭議，簡單來說就是，中易網天公司打著金燦榮的名號，利用這場災難發布譁眾取寵的內容賺取流量而已。

2008年北京奧運，剛從清華大學畢業的饒謹趁著興起的民族主義情緒，創辦與西方媒體對立的網站Anti-CNN。2010年趁著微博誕生的熱潮，饒謹得到上海「成為基金」創始人李世默的投資，轉型為「四月網」，之後再改組為北京中易網天，是司馬南、金燦榮、李毅等人公眾號的主體，中易網天直接幫他們營運，乃至找團隊代他們發聲、寫微博。

另一個仿效饒謹經營方式的，就是李世默2012年創辦的觀察者網，同樣採取與社群大V合作的模式。旗下包括環球時報總編輯胡錫進、復旦大學中國研究院張維為等人。

2018年，川普發動美中貿易戰，觸發中國民族主義，兩大操盤公司彼此分進合擊，相互吹捧。

因六四事件流亡海外的前四通公司創辦人萬潤南大罵金燦榮這類學者與幕後操縱者，把愛國視為生意，更將該生意產業化，代價則是社會道德淪亡，反智言論大行其道。

整個中國真正的公知（參與公共事務討論的知識分子）無處講話，也不想講話，假公知隨處可見，學者道德敗壞到極點，沒有什麼不可以用來發財的，但是也可以反證，外界所謂認知作戰云云，也不過是幾個生意人，最主要目的是在賺錢。