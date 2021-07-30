坐在鄭州地鐵出口 雨衣爸爸等著「接女兒回家」

「雨衣爸爸」坐在鄭州地鐵5號線沙口路站，許多人見之鼻酸。（取材自紅星新聞）

河南鄭州 7月20日發生暴雨倒灌地鐵慘劇，導致14人罹難。一名疑為罹難者的父親，近日坐在地鐵站 外，身穿深藍色雨衣，戴著黑色墨鏡和口罩，身旁紙板寫著「妞妞：爸爸還想接你回家」，照片在網上熱傳，許多人見之鼻酸。

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綜合媒體報導，照片中的男子被網友稱為「雨衣爸爸」，據說是「720」鄭州地鐵事故27歲罹難者張姓女子的父親。在河南話中，長輩一般都叫自己女兒「妞妞」。張姓女子是鄭州市某藥店銷售員，有一個兩歲的孩子。「720」事故發生時，她正和丈夫坐在一起，後來洪水進入車廂，混亂中被沖散。「雨衣爸爸」則在鄭州某單位擔任科長，「目前單位的領導和同事都不敢去打擾他，想讓他自己一個人安靜安靜。」

「雨衣爸爸」戴著女兒送的墨鏡，穿著與女兒分手那天穿的雨衣。（取材自紅星新聞）

紅星新聞報導，對於有人質疑這是有心人的炒作，欺騙大家感情，張姓女子的姑姑說，有網友質疑他們也理解，沒打算發聲，但因為質疑越來越過分，她不得不站出來。「那天他是穿著這身雨衣和女兒分別的。戴的墨鏡是女兒給他買的，口罩上有洞是不想呼吸時有濕氣把眼鏡弄模糊。」她說，「他一直在自責沒有教會女兒游泳」。

「雨衣爸爸」的同事則表示，「他只是一位普通的父親，他平時很努力，他只是很難過。他可以自己選擇祭奠的方式。」