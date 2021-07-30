河南洪災 超市阿姨躲冰櫃 漂浮17小時獲救

獲救後的張桂花在醫院治療。（取材自紅星新聞／受訪者供圖）

河南 近日暴雨 成災，到處洪水 肆虐。在滎陽市汜水鎮，一位獨自守著超市的57歲阿姨，在洪水湧進超市時躲進了冰櫃，在沒頂與缺氧的恐懼中漂浮了17個小時，終於堅持到搜救人員趕到。

紅星新聞報導，7月20日早上7點，雨下個不停，張桂花在自家超市上貨、清貨。午飯後不久，超市停電了。中午1時左右，外面的雨水開始漫上來，並往張桂花的超市裡湧。張桂花趕緊把兩扇玻璃門拉上，不料一股大水湧來，右邊玻璃門就碎了，碎片和著洪水往超市裡猛灌，張桂花的腿和腳趾被玻璃割傷，傷口有一指長，血肉向外翻。

被洪水淹沒的河南鄉鎮。（取材自新華網）

大水一股接著一股，貨架也被沖得東倒西歪，連人都站不穩。水位從膝蓋、爬到腰、再齊胸，整個過程不到十分鐘。驚恐中的張桂花發現用來裝雪糕的冰櫃飄了起來，她奮力爬到冰櫃玻璃蓋上，和冰櫃一起往上浮，頭就快撞到石膏板做的吊頂。她把冰櫃的玻璃門拆下，推開攔住冰櫃的雜物，接著雙手掄成拳砸向石膏板吊頂狠擊，沒多久整個吊頂脫落，露出背後龍骨鋼架，手臂留著大片淤青的張桂花回憶，當時「太想活著了」，手指粗的龍骨鋼架竟硬生生地被她扯斷。

張桂花用來求生的冰櫃。（取材自紅星新聞／受訪者供圖）

但超市裡的還在持續攀升，下午2時左右，冰櫃已經逼近房頂。張桂花把雪糕、冰淇淋全往外扔，減輕冰箱的負擔，清空了兩個白色鐵架，墊在身下，雙腿痙攣不止，躺著冰櫃裡，耐心等待，保存體力。不久冰櫃外沿已抵住天花板，隨著氧氣愈發稀薄，原先求生的意志也開始動搖。「明天就是自己57歲的生日，多可惜」，張桂花難過的想著。

不知過了多久，張桂花發現水開始一點點回落，大約到了凌晨5時左右，張桂花聽到了衝鋒艇「騰騰騰」的聲音，她從水裡撈起一塊半米長的白色木板，用盡全力砸向窗戶，外面的人聽見了聲響，張桂花獲救了。

7月27日，洪水退去已有一周了，張桂花一直在家養傷，雙腿還下不了地。兩個兒子近期一直在給超市清淤。她半生心血開了25年的超市付諸東流，估算損失有50萬。