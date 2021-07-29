「養雞狀元」孫大午 批評時局被判18年

中國民營企業家孫大午。（取材自紅星新聞）

中國 企業家、河北大午農牧集團創辦人孫大午28日被以聚眾衝擊國家機關等8項罪名，被處有期徒刑18年，以及處以311萬元（人民幣，下同，約48萬美元）的罰金。

綜合媒體報導，孫大午案的律師團隨即發布聲明，表示這並不是一個正常的法律審判，並「懇請關注中國民營企業的生存發展環境，關注中國的人權法治狀況」。他的兒子和兩個弟弟，分別被判處12年、12年和9年。 據律師公布，大午集團被處罰金3億餘元，並被追繳14億元。

孫大午以敢言著稱，長期敢於批評時局，不時發表文章，因此觸怒官方。去年11月河北高碑店市警方對孫大午採取刑事拘留，指控他涉嫌尋釁滋事和破壞生產經營。他的妻子、兩個兒子兒媳、大午集團高層等28人也同時被捕。

孫大午是河北保定人，1984年創辦經營養殖、加工等行業的大午集團，曾經是內地聞名的「養雞狀元」，經常因評議時事而引發關注；1995年曾任保定市人大代表。大午集團是中國500大民營企業之一，有超過9000名員工，固定資產20億，年產值超過30億。

孫大午曾於去年10月13日發表的一則微博 稱，「有人說，什麼叫社會黑？晴天白日，你看不到事情的真相；熙熙攘攘，你聽不到不同的聲音；有權有勢的橫行霸道，有理有據的寸步難行；白天活見鬼，夜裡死見人」，令人產生聯想。