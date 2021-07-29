鄭州暴雨…奔馳堵出口 地下室車全泡湯

大雨過後，車主們拍攝了車庫的情況，視頻中奔馳車依舊完好無損。（取材自瀟湘晨報）

鄭州暴雨 造成嚴重生命財產損失，有網友爆料，當地一個小區，一輛奔馳車停在地下停車場出口處，導致車庫內其他車無法開出，事後奔馳車毫髮無傷，其餘車全部泡水。一名泡水車主表示，當時與奔馳車主協商，對方死都不願挪車，「喊他出去不出去，停門口，後面車都淹完了」。

來源：YouTube

瀟湘晨報報導，視頻中，暴雨當日，一輛黑色的奔馳車停在地下車庫的出口，這個位置是地勢最高處，奔馳車的車頭向上翹著。被堵的多位車主則穿著雨衣、打著傘站在雨中喊到，「咋協商都不給開，我們兩輛車出不去。光你的車值錢，我的不值錢啊」「我給你們求半天了，你們就往外挪一點兒」。

此時奔馳車主還在和其他車主爭吵，仍然不願意挪車。

網絡熱傳的視頻顯示，暴雨當日，一輛黑色的奔馳車停在了地下車庫的出口，導致車庫內其他車無法出庫，最終全部被水浸泡。（取材自瀟湘晨報）

大雨過後，只見奔馳車依舊完好無損，被堵的車輛在水淹沒之後，全部被淤泥覆蓋，其中不乏寶馬等好車。由於地下車庫地勢較低，車庫內仍有積水，部分車輛仍然泡在水中，無法挪動。

物業工作 人員證實，「確有其事」。對於網友質疑，車庫是否只有一個出口，工作人員回應，「很多小區的地下車庫都是一個入口，一個出口。該小區也是這樣，只有一個出口」。對於暴雨當天是否有業主反映、投訴此情況，工作人員表示，「並沒有業主反映此問題」。