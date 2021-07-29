鄭州地鐵淹水…美女醫師：現場沒AED 只撿能救的救

秦傑林在為昏迷女子進行心肺復甦。（取材自澎湃新聞）

河南 暴雨日前造成地鐵 5號線淹水事故，奪走14名乘客的生命。當時乘客中，剛好有些是醫護人員，他們在現場為傷者即時救治。一名女醫師回憶，當時現場沒有AED（自動心臟除顫器），只能靠人工呼吸「撿能救的救」。

香港01報導，32歲的秦傑林是鄭州 大學第一附屬醫院綜合科醫生，被譽為鄭州地鐵「最美醫生」。她回憶當時，被困車廂極度缺氧，自己意識模糊，只記得右手邊有一名孕婦，比她早幾分鐘出現嚴重不適。

當時乘客們身處密閉空間，氧氣愈來愈稀薄，當中老人、孕婦、兒童和慢性病患首先出現不適。隨著水位上升，身材嬌小的人開始出現嗆水，再加上空氣稀薄，非常容易造成心肺損傷。

在地鐵乘客們離開車廂後，她與兩名男醫護一同為現場已經無意識的傷患進行人工心肺復甦。當時有十位女孩已沒有頸動脈和呼吸，但他們三個人忙不過來。有些還有體力的乘客就主動加入，現場學習心肺復甦術，並且幾人一組交替進行救援，直到前來救援的醫護趕到，將病人分流送院急救。

當時手邊沒有任何急救工具，只能靠人工做心肺復甦。秦傑林說，她問了地鐵工作人員是否有AED，但職員也找不到。她表示，「只能說當時如果有AED情況會更好」，「我是樓上樓下兩邊跑，只能說撿能救的救」。

回憶這段救人經歷，秦傑林表示，「我真的很想挽救每一位乘客的生命。很遺憾，這十名女生，我也不清楚她們是否送院後被搶救回來。」她又表示，算是撿回一條命，如果沒有堅強的意志力，撐到救援人員到來，「可能我們就是這失去生命的人中的一員」。