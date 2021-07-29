鄭州地鐵獻花事件 胡錫進籲別受誤導 網友砲轟

對於河南鄭州 市民自發在地鐵站 獻花悼念在「720」暴雨中被困在地鐵積水車廂不幸遇難的乘客，環球時報總編胡錫進發表評論稱，「不要輕易擔心群眾的自發悼念行動受到不懷好意者的誤導，確實總會有少數人和勢力希望藉事挑事」。但網友抨擊說：「把花都圍起來的樣子像極了某國互聯網…」

德國之聲中文網報導，鄭州地鐵5號線沙口路站B1出口曾一度在市民獻花之後被人用黃色擋板圍住。環球時報主編胡錫進28日在微博上發表評論認為，「對獻花和圍擋板都不宜做過度解讀。公眾有祭奠遇難者的強烈意願，理應受到尊重。相關部門大概也有在被水淹過的地鐵站開展施工或實施管理的計畫，二者之間不應形成矛盾，當發生某種誤解時，需及時溝通化解」。

他表示，對於鄭州應對洪災中存在的「疏漏的認定和定性需要一些時間來實施更加細緻的調查研判」。他還將中國 和西方做對比稱，「大家應當有一個基本的信心，那就是時下的中國不可能讓這麼大的一場災難稀里糊塗地就過去了，那是美國，是西方，中國不可能那樣」。

不過微博上的網友並不買帳。有網友評論道：「把花都圍起來的樣子像極了某國互聯網…」還有人說：「這就是泱泱大國的胸襟，這就是文明古國的情懷…放在世界那個角落都不會這樣做，擋得住出口，擋不住人心！」

還有網友指出：「說白了就是害怕人群聚集搞大事，其他理由都是假的。」也有網友質問：「武漢疫情和河南雨災，這兩次事件有什麼區別嗎？沒有，前有吹哨人後有五次的預警。吸取教訓了嗎？顯然沒有。還是老套路喪事喜辦。這類事件以後還會發生，當然不僅僅是疫情和暴雨…」有人諷刺道：「別最後又搞一場文藝匯演，拔高昇華一番，完全忘了悲劇是怎麼發生的。」