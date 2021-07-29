河南鄭州地鐵淹水慘劇 記者拍花祭遭帶走

地鐵5號線「720事件」中共有14人遇難，大批市民獻花掉念。（取材自微博）

據網絡流傳消息，河南鄭州 27日起有市民到地鐵沙口路站外祭奠洪災遇難者，南方都市報記者陳沖和財新傳媒記者陳亮拍下市民獻花照片後被警方帶走；陳亮下落不明，陳沖則在被警方要求刪除拍照片後獲放行。另針對日前數家外媒稱採訪鄭州洪災時遭居民騷擾，多個國外記者組織發聲明表達不滿，中國 官媒則回這種炒作「很可恥」。

官方公布河南鄭州市暴雨造成地鐵5號線14人死亡，26日是罹難者的「頭七」，大批民眾到現場獻花悼念。香港01報導，27日有網民轉傳兩張微信朋友圈截圖，顯示陳亮在夜間拍攝一張民眾獻花的照片後，被鄭州市南陽路派出所帶走。白天在同一地點拍攝獻花照片的南都的攝影記者陳沖，則在拍完後被警察要求當面刪除，回到賓館後恢復了照片。

不過也有網民發文質疑，財新的攝影記者被帶走可能並非只因為一張照片那樣簡單，因為去獻花和拍照的人很多，「為什麼只帶走了財新的攝影記者？」。

除了中國媒體記者傳出被帶走，自由亞洲電台報導，為報導鄭州市的洪水災情，部分外國媒體記者稱遭到了一些當地人士和社交媒體平台的騷擾和死亡威脅。國際記者聯合會（IFJ）指出，來自英國廣播公司、洛杉磯時報、德國之聲、半島電視台、美國有線電視新聞網和美聯社等國際媒體機構的記者，都因為報導河南洪災受到一些憤怒民眾騷擾或恐嚇。

國際記者聯合會、駐華外國記者協會（FCCC）和英國廣播公司27日都發表聲明，要求中國政府立即採取行動，制止這些繼續危害外國記者的行為。無國界記者協會（RSF）也表示震驚和譴責。

對此，中國官媒環球時報昨天刊出「對外國記者在華『遭攻擊』的炒作很可恥」社評回應稱，中國民眾對西方媒體的報道產生憤怒情緒，完全事出有因；評論批評西方媒體長期扮演抹黑中國的角色，對西方社會形成偏執的對華看法，負有不可推卸的責任。