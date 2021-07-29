我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

阿拉斯加規模8.2地震 關島發海嘯警告

麥卡錫反對眾院戴口罩 波洛西：他真是白痴

河南鄭州地鐵淹水慘劇 記者拍花祭遭帶走

中國新聞組／北京29日電
地鐵5號線「720事件」中共有14人遇難，大批市民獻花掉念。（取材自微博）
地鐵5號線「720事件」中共有14人遇難，大批市民獻花掉念。（取材自微博）

據網絡流傳消息，河南鄭州27日起有市民到地鐵沙口路站外祭奠洪災遇難者，南方都市報記者陳沖和財新傳媒記者陳亮拍下市民獻花照片後被警方帶走；陳亮下落不明，陳沖則在被警方要求刪除拍照片後獲放行。另針對日前數家外媒稱採訪鄭州洪災時遭居民騷擾，多個國外記者組織發聲明表達不滿，中國官媒則回這種炒作「很可恥」。

官方公布河南鄭州市暴雨造成地鐵5號線14人死亡，26日是罹難者的「頭七」，大批民眾到現場獻花悼念。香港01報導，27日有網民轉傳兩張微信朋友圈截圖，顯示陳亮在夜間拍攝一張民眾獻花的照片後，被鄭州市南陽路派出所帶走。白天在同一地點拍攝獻花照片的南都的攝影記者陳沖，則在拍完後被警察要求當面刪除，回到賓館後恢復了照片。

不過也有網民發文質疑，財新的攝影記者被帶走可能並非只因為一張照片那樣簡單，因為去獻花和拍照的人很多，「為什麼只帶走了財新的攝影記者？」。

除了中國媒體記者傳出被帶走，自由亞洲電台報導，為報導鄭州市的洪水災情，部分外國媒體記者稱遭到了一些當地人士和社交媒體平台的騷擾和死亡威脅。國際記者聯合會（IFJ）指出，來自英國廣播公司、洛杉磯時報、德國之聲、半島電視台、美國有線電視新聞網和美聯社等國際媒體機構的記者，都因為報導河南洪災受到一些憤怒民眾騷擾或恐嚇。

國際記者聯合會、駐華外國記者協會（FCCC）和英國廣播公司27日都發表聲明，要求中國政府立即採取行動，制止這些繼續危害外國記者的行為。無國界記者協會（RSF）也表示震驚和譴責。

對此，中國官媒環球時報昨天刊出「對外國記者在華『遭攻擊』的炒作很可恥」社評回應稱，中國民眾對西方媒體的報道產生憤怒情緒，完全事出有因；評論批評西方媒體長期扮演抹黑中國的角色，對西方社會形成偏執的對華看法，負有不可推卸的責任。

地鐵5號線「720事件」中共有14人遇難，大批市民獻花掉念。(取材自南方都市報)
地鐵5號線「720事件」中共有14人遇難，大批市民獻花掉念。(取材自南方都市報)

中國 鄭州 河南

上一則

鄭州地鐵獻花事件 胡錫進籲別受誤導 網友砲轟

下一則

中國學者：薛曼之後，美或有更高層級官員訪華

延伸閱讀

紐約曼哈頓華埠地鐵遭攻擊緬甸婦離世

紐約曼哈頓華埠地鐵遭攻擊緬甸婦離世
紐約台山僑胞婦女聯合會發起捐贈 助河南抗百年洪災

紐約台山僑胞婦女聯合會發起捐贈 助河南抗百年洪災
河南鄭州洪災「頭七」 民拆黃色擋板：別擋回家路

河南鄭州洪災「頭七」 民拆黃色擋板：別擋回家路
水災未退颱風又來 河南面臨第2場戰役

水災未退颱風又來 河南面臨第2場戰役

熱門新聞

熊敦瀚自曝非常喜歡美顏相機。（取材自微博）

腿長貌美…中國女子水球隊長 曬自拍暴紅

2021-07-24 10:00
鐘嵐因染紫色頭髮出席外交場合引發關注。(美聯社)

美中天津會談 她一頭紫髮現身、場內僅她穿無袖超搶鏡

2021-07-27 18:51
美中外交高層會談昨日終於登場，中國外交部副部長謝鋒火力全開批評美方。（中通社）

3原因+1關鍵 中國就是要擺起咄咄逼「美」的模樣

2021-07-26 15:47
鄭州一菸酒店被淹，名酒被暴雨沖走遭眾人哄搶，老闆娘跪地磕頭哭喊「求求你們別再拿了！」，求路人歸還。（取材自法制社會報／賓縣融媒圖）

鄭州暴雨淹名酒遭哄搶 老闆娘跪求別拿 路人不捨幫忙攔

2021-07-24 08:00
(取材自微博)

河南千年暴雨：中國「海綿城市」設計崩潰

2021-07-22 09:03
加拿大選手麥克尼爾在女子100米蝶泳奪冠，她竟是中國棄嬰。(路透)

打敗「同胞」張雨霏 中國棄嬰代表加國奧運奪金掀話題

2021-07-28 08:00

超人氣

更多 >
選美皇后妻竟是應召女 韓裔醫生怒離婚

選美皇后妻竟是應召女 韓裔醫生怒離婚
1張圖／東京奧運獎牌榜 中國14金領先美日居第1

1張圖／東京奧運獎牌榜 中國14金領先美日居第1
中國羽球女將高聲國罵反制對手 自家網友狂叫好

中國羽球女將高聲國罵反制對手 自家網友狂叫好
打敗「同胞」張雨霏 中國棄嬰代表加國奧運奪金掀話題

打敗「同胞」張雨霏 中國棄嬰代表加國奧運奪金掀話題
避免美中關係繼續惡化 秦剛到任

避免美中關係繼續惡化 秦剛到任