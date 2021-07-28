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藥業創始人託孤疑被律師獨吞? 獨生女怒告爭回百億遺產

中國新聞組╱北京28日電
魯南製藥創始人趙志全「託孤」，疑遭律師獨吞，北大高材生的獨生女花四年打官司，討回百億遺產。(取材自百度百科)
魯南製藥創始人趙志全「託孤」，疑遭律師獨吞，北大高材生的獨生女花四年打官司，討回百億遺產。(取材自百度百科)

魯南製藥創始人趙志全臨終前「託孤」家族王姓律師，原本遺囑上是由獨生女趙龍繼承他魯南製藥的股權。豈料，在他去世後，律師貍貓換太子，將受益人全部換成老婆名下。趙龍纏訟四年，東加勒比海最高法院商業法庭判她勝訴，近日終於爭回遺產。

中國基金報報導，魯南製藥是 中國一家大型製藥公司，位於山東臨沂，員工超過12萬人，產值在幾年前早已超百億元，趙志全是魯南製藥的關鍵創始人：趙志全2002年被診斷出患有癌症，隨後他立遺囑將財產全都轉讓給獨生女趙龍。

資料顯示，90年代，為讓魯南製藥享受中外合資企業的稅收優惠，趙志全委託海外公司代持25.7%的股權，之後該股權交由中國知名律所合夥人王姓夫婦在美國設立的凱倫公司，再交王男老婆魏女（美籍）的安德森公司代持。

在趙志全去世後，律師夫婦設立新公司轉讓安德森公司的股權，而趙龍對此一無所知。趙志全去世後，王姓律師便暫停了過戶手續辦理，並於2015年元旦約趙龍至深圳與其所在的律所兩位香港律師見面，以避免趙龍身分因未來上市可能被披露為由，建議建立一個家庭信託。趙龍拒絕了王姓律師提議。

於是，2015年，在未告知趙龍的情況下，魏女分別向她與丈夫王男新設立並持有的嘉德公司，以及中智投資控股公司轉移安德森公司90%和10%的股份。

報導說，趙龍為奪回控制權，2017年8月向英屬維京群島的東加勒比最高法院提起訴訟，並開始了長達4年的漫漫維權路。近日，東加勒比海最高法院商業法庭終於作出了判決：支持趙龍的訴請，案涉股權的所有權人應為趙龍，法院會配合律師執行判決。

報導稱，趙龍畢業於北大法學院，在這4年來不斷推進系列案件的每一步，最終大獲全勝。讓不少人佩服。

魯南製藥爆發爭產風波。(取材自百度百科)
魯南製藥爆發爭產風波。(取材自百度百科)

中國 美國 癌症

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