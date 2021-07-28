藥業創始人託孤疑被律師獨吞? 獨生女怒告爭回百億遺產

魯南製藥創始人趙志全「託孤」，疑遭律師獨吞，北大高材生的獨生女花四年打官司，討回百億遺產。(取材自百度百科)

魯南製藥創始人趙志全臨終前「託孤」家族王姓律師，原本遺囑上是由獨生女趙龍繼承他魯南製藥的股權。豈料，在他去世後，律師貍貓換太子，將受益人全部換成老婆名下。趙龍纏訟四年，東加勒比海最高法院商業法庭判她勝訴，近日終於爭回遺產。

據中國 基金報報導，魯南製藥是 中國一家大型製藥公司，位於山東臨沂，員工超過12萬人，產值在幾年前早已超百億元，趙志全是魯南製藥的關鍵創始人：趙志全2002年被診斷出患有癌症 ，隨後他立遺囑將財產全都轉讓給獨生女趙龍。

資料顯示，90年代，為讓魯南製藥享受中外合資企業的稅收優惠，趙志全委託海外公司代持25.7%的股權，之後該股權交由中國知名律所合夥人王姓夫婦在美國 設立的凱倫公司，再交王男老婆魏女（美籍）的安德森公司代持。

在趙志全去世後，律師夫婦設立新公司轉讓安德森公司的股權，而趙龍對此一無所知。趙志全去世後，王姓律師便暫停了過戶手續辦理，並於2015年元旦約趙龍至深圳與其所在的律所兩位香港律師見面，以避免趙龍身分因未來上市可能被披露為由，建議建立一個家庭信託。趙龍拒絕了王姓律師提議。

於是，2015年，在未告知趙龍的情況下，魏女分別向她與丈夫王男新設立並持有的嘉德公司，以及中智投資控股公司轉移安德森公司90%和10%的股份。

報導說，趙龍為奪回控制權，2017年8月向英屬維京群島的東加勒比最高法院提起訴訟，並開始了長達4年的漫漫維權路。近日，東加勒比海最高法院商業法庭終於作出了判決：支持趙龍的訴請，案涉股權的所有權人應為趙龍，法院會配合律師執行判決。

報導稱，趙龍畢業於北大法學院，在這4年來不斷推進系列案件的每一步，最終大獲全勝。讓不少人佩服。