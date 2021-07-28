打敗「同胞」張雨霏 中國棄嬰代表加國奧運奪金掀話題

加拿大選手麥克尼爾在女子100米蝶泳奪冠，她竟是中國棄嬰。(路透)

東京奧運 女子100米蝶泳決賽中，被看好奪金的中國游泳 隊張雨霏以55秒64的成績摘銀牌，同場比賽中，另一張亞洲面孔引起注意。代表加拿大出賽的瑪格麗特·麥克尼爾（Margaret MacNeil），以55秒59的成績力壓張雨霏奪金。但麥克尼爾的背景令人驚訝：她竟是一名棄嬰，且來自中國。「奧運冠軍這麼小概率，都能遇到中國棄嬰」形成話題，在中國社群媒體炸了鍋。

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觀察者網報導，游泳這個項目，一般4、5道才是最強的選手。預賽成績第一的張雨霏由第4道出發，她也成功的超越了在她身邊的麥基翁等人。可是沒想到，第7道的麥克尼爾橫空出世，成為了意想不到的最終贏家。

2000年2月26日，麥克尼爾出生在中國江西省九江市，她出生後就被遺棄了。

1歲時，一對加拿大夫婦收養了她，從此定居在安大略省倫敦市。養父埃德·麥克尼爾（Ed MacNeil）和養母蘇珊·麥克奈爾（Susan McNair）對她可以說是視如己出，悉心培養。

她在8歲時首次參加游泳比賽，2018年進入密歇根大學就讀並加入該校的游泳隊。2019年7月，麥克尼爾出戰世界游泳錦標賽，在女子100米蝶泳項目中，她以55秒83破美洲紀錄的成績奪冠。

在入選國家隊前，麥克尼爾從小到大所有的訓練和比賽費用，都由養父母承擔。據說養父母常常是早上5點就送她去游泳。麥克尼爾的妹妹也被這對夫妻收養了，他們同樣支持妹妹投身學習她喜歡的芭蕾舞。

有網友出示麥克尼爾的養父的照片，顯示雖然種族血緣不同，但麥克尼爾的養父的確相當疼愛來自中國的孩子。

2018年在世界體操錦標賽封后的美國少女賀德（Morgan Hurd）也是從中國來的孩子，她在3歲時在廣西被遺棄後由被美國人雪莉．賀德（Sherri Hurd）收養，並發展體操天賦。

有網友感嘆「奧運冠軍這麼小概率的事情都能遇到中國棄嬰」，有網友鼓舞來「尋親」，但也有人說別蹭人家光，「別碰瓷說是中國人了。人家就是加拿大人」、「人家是被拋棄的好嗎，尋個屁的親啊」。

也有人提出江西、廣東重男輕女嚴重，才造成「什麼年代了還有棄嬰」，「中國父母遺棄了人家，外國父母把人家養的的那麼好，慚愧不」，但更多人感謝加拿大父母對她的培養，「離開了祖國，她是奧運冠軍」。

棄嬰奪金尷尬？ 環時：真實刻痕坦然面對

加拿大選手瑪格麗特·麥克尼爾獲得東京奧運女子100米蝶泳金牌，她的亞裔面孔迅速引來對這個運動員的身分報導：她出生在江西，1歲時被一對加拿大夫婦領養。消息讓一些中國人感到尷尬、心情複雜。

據環球時報報導，雖然尚未看到麥克尼爾是如何談論自己被領養的出身和經歷的，但無論如何要感謝那對加拿大夫婦領養她之後對她做出的培養。

報導指出，漸漸富裕、強大起來的中國應當能夠坦然面對我們社會發生過的一切，包括有一些孩子，尤其是女嬰被父母遺棄，他們當中的一部分被外國家庭領養走了。如果中國重男輕女觀念能夠改變，就能減少棄嬰現象，讓令人感慨萬千的故事逐漸歸零。

報導說，麥克尼爾奧運摘金撥動了很多中國人的這根心弦，我們沒有必要因為這些感慨而不自在。中國社會今天站在了與過去不同的高度上，然而這些年我們就是這麼走過來的，麥克尼爾記錄了一道真實的刻痕。