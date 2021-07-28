我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

打敗「同胞」張雨霏 中國棄嬰代表加國奧運奪金掀話題

東奧／美「體操天后」拜爾絲 再次退出個人全能決賽

打敗「同胞」張雨霏 中國棄嬰代表加國奧運奪金掀話題

中國新聞組╱北京28日電
加拿大選手麥克尼爾在女子100米蝶泳奪冠，她竟是中國棄嬰。(路透)
加拿大選手麥克尼爾在女子100米蝶泳奪冠，她竟是中國棄嬰。(路透)

東京奧運女子100米蝶泳決賽中，被看好奪金的中國游泳隊張雨霏以55秒64的成績摘銀牌，同場比賽中，另一張亞洲面孔引起注意。代表加拿大出賽的瑪格麗特·麥克尼爾（Margaret MacNeil），以55秒59的成績力壓張雨霏奪金。但麥克尼爾的背景令人驚訝：她竟是一名棄嬰，且來自中國。「奧運冠軍這麼小概率，都能遇到中國棄嬰」形成話題，在中國社群媒體炸了鍋。

影音來源：YouTube

觀察者網報導，游泳這個項目，一般4、5道才是最強的選手。預賽成績第一的張雨霏由第4道出發，她也成功的超越了在她身邊的麥基翁等人。可是沒想到，第7道的麥克尼爾橫空出世，成為了意想不到的最終贏家。

2000年2月26日，麥克尼爾出生在中國江西省九江市，她出生後就被遺棄了。

1歲時，一對加拿大夫婦收養了她，從此定居在安大略省倫敦市。養父埃德·麥克尼爾（Ed MacNeil）和養母蘇珊·麥克奈爾（Susan McNair）對她可以說是視如己出，悉心培養。

她在8歲時首次參加游泳比賽，2018年進入密歇根大學就讀並加入該校的游泳隊。2019年7月，麥克尼爾出戰世界游泳錦標賽，在女子100米蝶泳項目中，她以55秒83破美洲紀錄的成績奪冠。

在入選國家隊前，麥克尼爾從小到大所有的訓練和比賽費用，都由養父母承擔。據說養父母常常是早上5點就送她去游泳。麥克尼爾的妹妹也被這對夫妻收養了，他們同樣支持妹妹投身學習她喜歡的芭蕾舞。

有網友出示麥克尼爾的養父的照片，顯示雖然種族血緣不同，但麥克尼爾的養父的確相當疼愛來自中國的孩子。

2018年在世界體操錦標賽封后的美國少女賀德（Morgan Hurd）也是從中國來的孩子，她在3歲時在廣西被遺棄後由被美國人雪莉．賀德（Sherri Hurd）收養，並發展體操天賦。

有網友感嘆「奧運冠軍這麼小概率的事情都能遇到中國棄嬰」，有網友鼓舞來「尋親」，但也有人說別蹭人家光，「別碰瓷說是中國人了。人家就是加拿大人」、「人家是被拋棄的好嗎，尋個屁的親啊」。

也有人提出江西、廣東重男輕女嚴重，才造成「什麼年代了還有棄嬰」，「中國父母遺棄了人家，外國父母把人家養的的那麼好，慚愧不」，但更多人感謝加拿大父母對她的培養，「離開了祖國，她是奧運冠軍」。

棄嬰奪金尷尬？ 環時：真實刻痕坦然面對

加拿大選手瑪格麗特·麥克尼爾獲得東京奧運女子100米蝶泳金牌，她的亞裔面孔迅速引來對這個運動員的身分報導：她出生在江西，1歲時被一對加拿大夫婦領養。消息讓一些中國人感到尷尬、心情複雜。

據環球時報報導，雖然尚未看到麥克尼爾是如何談論自己被領養的出身和經歷的，但無論如何要感謝那對加拿大夫婦領養她之後對她做出的培養。 

報導指出，漸漸富裕、強大起來的中國應當能夠坦然面對我們社會發生過的一切，包括有一些孩子，尤其是女嬰被父母遺棄，他們當中的一部分被外國家庭領養走了。如果中國重男輕女觀念能夠改變，就能減少棄嬰現象，讓令人感慨萬千的故事逐漸歸零。

報導說，麥克尼爾奧運摘金撥動了很多中國人的這根心弦，我們沒有必要因為這些感慨而不自在。中國社會今天站在了與過去不同的高度上，然而這些年我們就是這麼走過來的，麥克尼爾記錄了一道真實的刻痕。

加拿大選手麥克尼爾(右)在女子100米蝶泳奪冠，她竟是中國棄嬰。(路透)
加拿大選手麥克尼爾(右)在女子100米蝶泳奪冠，她竟是中國棄嬰。(路透)

中國 游泳 東京奧運

上一則

天津會剛結束 秦剛出使美國 預料比崔天凱強硬

延伸閱讀

東奧／大坂直美慘敗自曝感覺很糟 網酸不夠格點聖火

東奧／大坂直美慘敗自曝感覺很糟 網酸不夠格點聖火
「不OK也沒關係」 拜爾絲退出奧運決賽 體壇名人力挺

「不OK也沒關係」 拜爾絲退出奧運決賽 體壇名人力挺
東奧／港女飛魚何詩蓓200自摘銀 港隊第1牌 破亞洲紀錄

東奧／港女飛魚何詩蓓200自摘銀 港隊第1牌 破亞洲紀錄
世説新聞／搭機遇新冠患者 華裔明星奧運選手金牌夢碎

世説新聞／搭機遇新冠患者 華裔明星奧運選手金牌夢碎

熱門新聞

熊敦瀚自曝非常喜歡美顏相機。（取材自微博）

腿長貌美…中國女子水球隊長 曬自拍暴紅

2021-07-24 10:00
美中外交高層會談昨日終於登場，中國外交部副部長謝鋒火力全開批評美方。（中通社）

3原因+1關鍵 中國就是要擺起咄咄逼「美」的模樣

2021-07-26 15:47
鐘嵐因染紫色頭髮出席外交場合引發關注。(美聯社)

美中天津會談 她一頭紫髮現身、場內僅她穿無袖超搶鏡

2021-07-27 18:51
鄭州一菸酒店被淹，名酒被暴雨沖走遭眾人哄搶，老闆娘跪地磕頭哭喊「求求你們別再拿了！」，求路人歸還。（取材自法制社會報／賓縣融媒圖）

鄭州暴雨淹名酒遭哄搶 老闆娘跪求別拿 路人不捨幫忙攔

2021-07-24 08:00
(取材自微博)

河南千年暴雨：中國「海綿城市」設計崩潰

2021-07-22 09:03
鄭州暴雨造成造5公里長的隧道被淹沒，車輛堆積成山。（Getty Images）

河南暴雨 5公里隧道百車滅頂 汽車墳場死傷難估

2021-07-23 02:29

超人氣

更多 >
體操天后拜爾絲：我沒受傷，只是傷了一點自尊心

體操天后拜爾絲：我沒受傷，只是傷了一點自尊心
台積電全球廣設晶圓廠 金融時報：一個時代的結束

台積電全球廣設晶圓廠 金融時報：一個時代的結束

1張圖／東京奧運獎牌榜 中國11金暫居榜首 日美緊追

1張圖／東京奧運獎牌榜 中國11金暫居榜首 日美緊追
CDC收緊防疫建議 高傳播區打完疫苗室內也要戴口罩

CDC收緊防疫建議 高傳播區打完疫苗室內也要戴口罩

拜爾絲因「醫療原因」退賽 美女子體操團體賽輸俄國

拜爾絲因「醫療原因」退賽 美女子體操團體賽輸俄國