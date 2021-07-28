河南鄭州洪災「頭七」 民拆黃色擋板：別擋回家路

鄭州5號線沙口路站外，放滿鮮花弔念，一度被相關單位用圍欄遮住。（取材自微博）

德國之聲報導，河南鄭州 特大暴雨洪水 悲劇過去七日後，洪災死者迎來「頭七」。兩張同樣拍攝於鄭州地鐵5號線沙口站B1地上入口的圖片流傳於中國社交媒體。從其中的一張圖片中，可以看到一位身穿藍色雨衣，低頭盤腿坐在地鐵入口處的男人。旁邊自行車上豎起的一塊紙板上寫著，「妞妞、爸爸還想送你回家」。

來源：YouTube

另外一張拍攝地點相同，時間不同的照片呈現了當地民眾擺在地鐵站 門口大量哀悼死者的鮮花。但與全世界其他地方現場悼念死者不同的是，鮮花的四周沒有人，因為現場被超過一人高黃色塑料圍欄緊密包圍。

鄭州5號線沙口路站外，放滿鮮花弔念。（取材自每日經濟新聞）

26日，鄭州地鐵5號線沙口路站出口當晚擺滿了市民祭奠逝者的獻花和卡片。民眾自發性的捧著鮮花前來地鐵站前弔念。花束中有一張卡片寫道：「願一路走好，天堂沒有洪水，安息。」地上還有人用蠟燭擺出了「720」的字樣。

不過，站口26日晚被近兩米高的黃色圍板圍了起來，疑照片在網上流傳後引發眾怒，有網友表示：「如果災難那天擋住了洪水，就不用今天來擋市民的獻花了！」

鄭州5號線沙口路站外，民眾自發性帶來鮮花弔念。(取材自河南商報)

深夜，幾個鄭州市民自發拆掉了圍欄，引發了社交媒體的熱烈討論。當晚有幾位市民帶頭拆了圍擋，並稱，「擋什麼擋，不要擋著別人回家的路」，周圍的獻花民眾紛紛為其鼓掌。

網上甚至出現留言，希望地鐵站重新運營的時候，能空車運行的聲音，「每一站都停一下，讓沒能回家的人回家」。

這兩句讓無數觀者淚目的話，從一定程度上反映了此次鄭州洪水災難過去後，民眾的心理狀態。悼念死者的同時，要求問責的聲音逐漸高漲。

包括「央視新聞」在內的官媒27日報導將鄭州地鐵五號線「720事件」的死者人數從12人提高至14人。央視在新浪微博帳號公布上述消息的評論區中，要求問責地鐵公司的聲音無數。

另外，鄭州市委宣傳部官方微博@鄭州發布27日公布，在地鐵5號線「720事件」中，有14人不幸遇難。稍早，官方公布的是12人死亡。