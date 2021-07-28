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河南鄭州洪災「頭七」 民拆黃色擋板：別擋回家路

中國新聞組／北京28日電
鄭州5號線沙口路站外，放滿鮮花弔念，一度被相關單位用圍欄遮住。（取材自微博）
鄭州5號線沙口路站外，放滿鮮花弔念，一度被相關單位用圍欄遮住。（取材自微博）

德國之聲報導，河南鄭州特大暴雨洪水悲劇過去七日後，洪災死者迎來「頭七」。兩張同樣拍攝於鄭州地鐵5號線沙口站B1地上入口的圖片流傳於中國社交媒體。從其中的一張圖片中，可以看到一位身穿藍色雨衣，低頭盤腿坐在地鐵入口處的男人。旁邊自行車上豎起的一塊紙板上寫著，「妞妞、爸爸還想送你回家」。

來源：YouTube

另外一張拍攝地點相同，時間不同的照片呈現了當地民眾擺在地鐵站門口大量哀悼死者的鮮花。但與全世界其他地方現場悼念死者不同的是，鮮花的四周沒有人，因為現場被超過一人高黃色塑料圍欄緊密包圍。

鄭州5號線沙口路站外，放滿鮮花弔念。（取材自每日經濟新聞）
鄭州5號線沙口路站外，放滿鮮花弔念。（取材自每日經濟新聞）

26日，鄭州地鐵5號線沙口路站出口當晚擺滿了市民祭奠逝者的獻花和卡片。民眾自發性的捧著鮮花前來地鐵站前弔念。花束中有一張卡片寫道：「願一路走好，天堂沒有洪水，安息。」地上還有人用蠟燭擺出了「720」的字樣。

不過，站口26日晚被近兩米高的黃色圍板圍了起來，疑照片在網上流傳後引發眾怒，有網友表示：「如果災難那天擋住了洪水，就不用今天來擋市民的獻花了！」

鄭州5號線沙口路站外，民眾自發性帶來鮮花弔念。(取材自河南商報)
鄭州5號線沙口路站外，民眾自發性帶來鮮花弔念。(取材自河南商報)

深夜，幾個鄭州市民自發拆掉了圍欄，引發了社交媒體的熱烈討論。當晚有幾位市民帶頭拆了圍擋，並稱，「擋什麼擋，不要擋著別人回家的路」，周圍的獻花民眾紛紛為其鼓掌。

網上甚至出現留言，希望地鐵站重新運營的時候，能空車運行的聲音，「每一站都停一下，讓沒能回家的人回家」。

這兩句讓無數觀者淚目的話，從一定程度上反映了此次鄭州洪水災難過去後，民眾的心理狀態。悼念死者的同時，要求問責的聲音逐漸高漲。

包括「央視新聞」在內的官媒27日報導將鄭州地鐵五號線「720事件」的死者人數從12人提高至14人。央視在新浪微博帳號公布上述消息的評論區中，要求問責地鐵公司的聲音無數。

另外，鄭州市委宣傳部官方微博@鄭州發布27日公布，在地鐵5號線「720事件」中，有14人不幸遇難。稍早，官方公布的是12人死亡。

地鐵站 鄭州 洪水

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