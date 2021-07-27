偷看女室友洗澡被抓 溫州男18樓墜亡…法院：無相關

偷看女室友洗澡被逮個正著，男子從18樓墜落身亡的案子受矚目。此為示意圖。（取材自ingimage）

福建溫州一間合租房日前發生墜樓死亡意外，租戶熊女在浴室洗澡，懷疑隔壁租戶李某偷看，便和男友在李某房門外敲打、謾罵要他出來，但李某緊閉房門不出，直到警方上門，他竟從18樓墜落搶救無效死亡。

上海法治報報導，溫州這間18樓房屋，割成七間房間，出租給他人。其中一間出租給死者李某、一間給李某的哥哥，另一間出租給情侶熊女與男友陳某，幾人交往並不頻繁。

這間房原本只有一間浴室，後來房東 用一面兩米高的牆分割成二間，牆體上方是空的。

2019年7月，熊女凌晨洗澡時，懷疑有人在隔壁偷看，便大聲喊來男友。男友恰好看到李某從浴室跑回房間，還迅速將門反鎖，於是懷疑就是李某偷看。

熊女和男友便開始敲李某房門，讓他開門，男友還在門外謾罵李某。但是，李某始終沒有開門，門後一片死寂，沒人回答。兩人沒辦法了，熊女便打電話給房東，讓她帶鑰匙過來開門。房東住得遠，便叫自己一個朋友過來。但即使是用鑰匙，也打不開李某的房門。

熊女男友報警，警方要求李某開門，仍毫無動靜。原來，在這期間，李某已經從18樓房間墜樓摔死。

事發後，李某家人提告，稱熊女及男友並無證據李某偷窺，還在房門前隨意敲打、謾罵、威脅。此外，房東派人開門則侵犯私宅，要求以上人等賠償。

不過，一審法院認為，雖然男友謾罵李某，存在一定過錯，但沒有證據證明男友行為與李某墜樓死亡存在因果關係。而房東叫朋友來查看情況，不存在侵權事實，與李某墜樓死亡也不存在因果關係。李某家人不服判決，提起上訴，二審法院最終駁回上訴，維持原判。