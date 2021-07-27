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戀愛20天被拉黑…遼寧女崩潰：為他花19萬 留3000雙鞋

中國新聞組／北京27日電
張女家中堆滿3000雙鞋。（取材自海南特區報）
張女家中堆滿3000雙鞋。（取材自海南特區報）

遼寧一位張姓女子在交友軟件上認識了韓姓男子，兩人第一次見面，韓男就提出交往。沒想到在一起20天，張女不但為對方辭去工作創業賣鞋，還為他花了近19萬元（人民幣，下同，約2.9萬美元），最後韓男把張女微信拉黑，張女只留下滿屋子3000多雙鞋，大呼被騙。

海南特區報報導，今年5月，張女在交友軟件上結識了韓男。兩人交往期間，韓男向她承諾，要給她買房買車，讓張女感動不已。聊天紀錄顯示，韓男確實稱已在大連星海廣場附近給張女買了房子。

韓男進一步表示，自己是某品牌布鞋的代理商，具有豐富的從業經驗。在男友苦勸下，張女辭職創業，把未來的希望都寄託在男友身上。

6月初，韓男帶著張女來到服裝批發市場進貨，第二天，3000多雙鞋就被快遞到了張女家裡。之後，韓男提出，讓她買一條項鍊「把他拴住」，於是張女刷卡付了3.8萬元（約5868美元），在商場給韓男買了一條項鍊。

韓男又表示，需要買一輛用於拉貨的二手車，方便張女賣鞋，購車款由張女用貸款支付。

此後，韓男領著張女來到了海邊一處房子，「他說房子是自己的，後來才得知是日租房」。

種種疑點讓張女自問：「談戀愛，有這麼談的嗎？」正當張女對韓男心存懷疑，微信和電話就突然被韓男拉黑了。拉黑前，韓男孩在微信表示：「我明天回去（大連），會把一切拿走，你不是花了19萬嗎？我全給你，咱倆結束，放心一分不會差你。」

但事實上，不過20天的時間，張女不但損失19萬元，連韓男承諾贈送的房子和車子及60萬元都沒有兌現。由於身上還背著債務，張女只能全家上陣賣鞋，連白髮蒼蒼的六旬老母親也每天為此奔波。

讓張女想不通的是，韓男勸她買3000多雙鞋，到底對他有什麼好處？難道其中有某種利益存在。

男主角韓男則表示，自己沒有欺騙過張女，「是她主動追求的我，項鍊也是她提出來送給我的」。韓男的說法是，起初兩個人相處得不錯，而他又是經營鞋業生意的，所以一直想幫助女友創業。

帶她去服裝市場買了3000多雙鞋，是因為那裡的鞋進價便宜。兩人交往期間，自己也為對方付過買衣服等花銷。

韓男表示，拉黑女張是因為她總是催錢，還說刺激人的話，目前兩人還沒分手，正等著女友向他認錯。他還說：「如果我騙了她，為何不換電話、離開大連『躲事』呢？」

韓男稱已在大連星海廣場附近給張女買了房子。（取材自海南特區報）
韓男稱已在大連星海廣場附近給張女買了房子。（取材自海南特區報）

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