到處蟑螂、老鼠屎…楊國福麻辣燙被爆豬肺當抹布

楊國福麻辣燙被發現用豬肺當抹布、滿地老鼠屎、廚房抹布同時洗菜洗鞋。（取材自微博）

享麻辣燙「教父」美譽、超過6000家門店的楊國福麻辣燙，被微博 視頻博主踢爆店內衛生環境髒亂，不僅蟑螂隨處可見、店員明知食材被老鼠咬過卻照用，工作人員洗鞋、洗菜、洗抹布不分池，豬肺除了當抹布擦拭骯髒的盆壁外，不清理便直接水煮使用。另外，當天賣剩下的食材並沒有放入冰箱保存，第二天混合著新食材繼續售賣。

豬肺當抹布。（取材自微博）

新聞曝光後火速衝上熱搜，網友紛紛表示「不敢吃了！真的不敢想像和老鼠分享口糧」。楊國福麻辣燙25日發布致歉聲明稱，涉事門店已經停業整頓，公司已派工作人員前往監督。

店內滿地老鼠屎。（取材自微博）

中新經緯客戶端報導，名為「內幕糾察局」的微博視頻博主，日前發布楊國福麻辣燙的暗訪視頻。視頻顯示，楊國福麻辣燙店裡環境髒亂，不但蟑螂隨處可見、遍地老鼠屎、豬肺不清理直接下水煮、配料袋也直接下鍋。

廚房抹布同時洗菜洗鞋。（取材自微博）

另據財經正解局報導，除了上述這些衛生問題，該店廚房的風扇滿是油污，垃圾桶敞開著，一個不留神蚊蟲的屍體還會掉進外賣包裝盒裡。

楊國福麻辣燙成立於2003年，前身是「楊記麻辣燙」，創始人楊國福1970年出生於黑龍江哈爾濱。2015年，楊國福麻辣燙將集團總部設於上海；楊國福麻辣燙的官網上顯示，明確規定加盟商要「操作和服務規範標準化：管理模式及操作規範嚴格按照餐飲服務標準執行」，但近年來楊國福麻辣燙被頻繁曝出食品安全問題。