我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

東奧／中華隊第1金 舉重郭婞淳抓舉破奧運紀錄

帶攝影隊救災 韓紅被批作秀：像領導視察工作

中國新聞組／北京27日電
韓紅帶著大批人員赴河南救災，卻引發作秀質疑。（取材自微博）
韓紅帶著大批人員赴河南救災，卻引發作秀質疑。（取材自微博）

河南發生暴雨災情後，中國著名歌手韓紅帶著河南籍藝人王一博以及其他志願者組成了愛心團隊，帶著物資前往救災，但卻被批「作秀」而非救援。現場救援隊有人發文稱，韓紅一行占用救援艇，帶著大批攝影人員，「像領導視察工作」。韓紅愛心基金會26日就此事發布聲明，強調基金會暫未使用到善款，也沒有炒作的意圖，韓紅則表示「無愧於心」。

來源：YouTube

香港01報導，河南災情發生以後，韓紅攜帶救援物資和救援隊伍趕赴災區，與她同行的還有少年明星王一博，一時間迅速引發輿論關注。但與此同時，也有不少人提出了質疑。現場救援隊有人發文稱：韓紅一行占用救援艇，導致救災現場有危重病人和孕婦，不能及時被救出。

作家海菱在微博發文質疑韓紅與王一博是作秀而不是救災，而曾經實名舉報韓紅基金會涉嫌違規的司馬三忌，也發文質疑韓紅與王一博作秀、炒作。與此同時，代表救援權威的「藍天救援隊」也通過其官方微博發布「非救災，請離開」的文章，不少網友認為是不點名批評韓紅和王一博。

另據中國青年報報導，一位在新鄉災區的救援隊隊長表示，在新鄉市、鶴壁市等災區救援現場，非專業的網紅、明星湧進災區不僅影響救援，且在網上發布不專業的救援指導，可能會誤導災區同胞自救、求救。「忒氣人！但是我們無能為力。他們在網上炒作自己怎麼救援，並且告誡別人怎麼救援，還讓別的不專業的人不要來。」「這些人本身就是極不專業的」，「許多人連基本的救生衣都沒穿」。

另外，一些娛樂明星團隊帶了救援車輛和船隻，但在專業救援隊伍看來，這些團隊操作不專業，往往一條船救援，一條船拍攝，「像演戲似的」。

河南 中國 微博

上一則

中美天津火爆會談 中副外長：美壞事做絕 還想好處占盡

延伸閱讀

大華府多社團募捐 馳援河南抗洪救災

大華府多社團募捐 馳援河南抗洪救災
芝華社發起捐款 助河南抗百年洪災

芝華社發起捐款 助河南抗百年洪災
《老照片說故事》錄影憶往

《老照片說故事》錄影憶往
想洗白？吳亦凡傳捐2000萬河南賑災被拒

想洗白？吳亦凡傳捐2000萬河南賑災被拒

熱門新聞

熊敦瀚自曝非常喜歡美顏相機。（取材自微博）

腿長貌美…中國女子水球隊長 曬自拍暴紅

2021-07-24 10:00
藝人吳亦凡捲入桃色糾紛，風波越滾越大。（取材自微博）

15女撻伐 吳亦凡涉姦恐重判 雖加籍仍適用中國法律

2021-07-20 02:28
美中外交高層會談昨日終於登場，中國外交部副部長謝鋒火力全開批評美方。（中通社）

3原因+1關鍵 中國就是要擺起咄咄逼「美」的模樣

2021-07-26 15:47
鄭州一菸酒店被淹，名酒被暴雨沖走遭眾人哄搶，老闆娘跪地磕頭哭喊「求求你們別再拿了！」，求路人歸還。（取材自法制社會報／賓縣融媒圖）

鄭州暴雨淹名酒遭哄搶 老闆娘跪求別拿 路人不捨幫忙攔

2021-07-24 08:00
(取材自微博)

河南千年暴雨：中國「海綿城市」設計崩潰

2021-07-22 09:03
鄭州暴雨造成造5公里長的隧道被淹沒，車輛堆積成山。（Getty Images）

河南暴雨 5公里隧道百車滅頂 汽車墳場死傷難估

2021-07-23 02:29

超人氣

更多 >
1張圖／東京奧運獎牌榜 美暫居第1 台衝上11位

1張圖／東京奧運獎牌榜 美暫居第1 台衝上11位
3原因+1關鍵 中國就是要擺起咄咄逼「美」的模樣

3原因+1關鍵 中國就是要擺起咄咄逼「美」的模樣

賠不出7千萬爆脫產落跑？吳亦凡傳祕返加拿大

賠不出7千萬爆脫產落跑？吳亦凡傳祕返加拿大
紐約華埠非裔男辱華言論 遭華裔民眾一拳毆倒在地

紐約華埠非裔男辱華言論 遭華裔民眾一拳毆倒在地
桌球／日本混雙擊退中國 苦戰7局奪史上首金

桌球／日本混雙擊退中國 苦戰7局奪史上首金