帶攝影隊救災 韓紅被批作秀：像領導視察工作

韓紅帶著大批人員赴河南救災，卻引發作秀質疑。（取材自微博）

河南 發生暴雨災情後，中國 著名歌手韓紅帶著河南籍藝人王一博以及其他志願者組成了愛心團隊，帶著物資前往救災，但卻被批「作秀」而非救援。現場救援隊有人發文稱，韓紅一行占用救援艇，帶著大批攝影人員，「像領導視察工作」。韓紅愛心基金會26日就此事發布聲明，強調基金會暫未使用到善款，也沒有炒作的意圖，韓紅則表示「無愧於心」。

來源：YouTube

香港01報導，河南災情發生以後，韓紅攜帶救援物資和救援隊伍趕赴災區，與她同行的還有少年明星王一博，一時間迅速引發輿論關注。但與此同時，也有不少人提出了質疑。現場救援隊有人發文稱：韓紅一行占用救援艇，導致救災現場有危重病人和孕婦，不能及時被救出。

作家海菱在微博 發文質疑韓紅與王一博是作秀而不是救災，而曾經實名舉報韓紅基金會涉嫌違規的司馬三忌，也發文質疑韓紅與王一博作秀、炒作。與此同時，代表救援權威的「藍天救援隊」也通過其官方微博發布「非救災，請離開」的文章，不少網友認為是不點名批評韓紅和王一博。

另據中國青年報報導，一位在新鄉災區的救援隊隊長表示，在新鄉市、鶴壁市等災區救援現場，非專業的網紅、明星湧進災區不僅影響救援，且在網上發布不專業的救援指導，可能會誤導災區同胞自救、求救。「忒氣人！但是我們無能為力。他們在網上炒作自己怎麼救援，並且告誡別人怎麼救援，還讓別的不專業的人不要來。」「這些人本身就是極不專業的」，「許多人連基本的救生衣都沒穿」。

另外，一些娛樂明星團隊帶了救援車輛和船隻，但在專業救援隊伍看來，這些團隊操作不專業，往往一條船救援，一條船拍攝，「像演戲似的」。