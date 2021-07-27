我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台新增「高端疫苗」意願登記 AZ和莫德納暫不混打

東奧／美國女排3：0勝出 中國小組賽吞二連敗

河南逾1290萬人受洪災 鄭州隧道增至6死

記者賴錦宏／北京27日電
京廣隧道內被淹的車輛。（Getty Images）
京廣隧道內被淹的車輛。（Getty Images）

河南省官方披露，截至26日12時，此輪強降雨該省因災死亡69人、5人失蹤，逾1290萬人受災。官方同時公布，從鄭州京廣隧道3處隧道內拖移安置各類車輛247輛，有六人不幸遇難，五男一女。

來源：YouTube

據央視新聞報導，鄭州市政府副秘書長張江濤26日表示，鄭州京廣快速路隧道全長約4.3公里，由三段不連續的隧道組成，其中受災最嚴重的京廣北路隧道長度約為1.7公里、積水最深處6公尺左右。經多家部門和救援機構連續五天的不懈努力，共從京廣隧道3處隧道內拖移安置各類車輛247輛。截至目前，現場清查發現六名罹難者，五男一女，相關善後工作正在進行。

據河南官方統計，此輪洪災河南累計轉移安置近150萬人，直接經濟損失逾715億元人民幣(約110億美元)。

此外，據中國政府網披露，鄭州洪災後，總理李克強26日在主持召開救災防汛視訊會議時說，在城市嚴重內澇的緊急情況下，除特殊行業外「果斷實施停工、停學、停業」，地鐵、隧道「該停就停、該封就封」。

李克強強調，各地特別是對人潮密集的城市地鐵、隧道、地下空間等，要有保障群眾安全的硬措施，「寧可過一些、嚴一些，該停就停、該封就封」，確實避免人員傷亡。

李克強還針對河南救災工作強調，河南等災區要「實事求是、公開透明發布救援等信息」，並要對失職者嚴肅追責。

另外，颱風「烟花」26日上午於浙江平湖市沿海再次登陸，夾帶大量雨勢令當地防洪、防災工作如臨大敵。強降雨已使浙江餘姚受災嚴重，已有洪水漫入郊區民宅。據悉，當地過去3天累計雨量近1000毫米，破登陸浙江省的颱風實測過程雨量極值，意味著已經下了約37個西湖的水量。

颱風強度正逐漸減弱，上海颱風橙色預警降為黃色，早高峰交通安全有序，虹橋、浦東兩大機場的航班運行逐步恢複。

颱風「烟花」25日中午在浙江舟山群島登陸後，路徑轉而偏北，一路給浙江、江蘇、上海、安徽等地帶去狂風暴雨。據氣象局發布，颱風於26日上午9時50分於浙江平湖市沿海二次登陸，登陸時中心附近最大風力10級，成爲有氣象紀錄以來唯11個兩次登陸浙江的颱風。

河南 鄭州 李克強

上一則

7人敢死隊駕車截流 河南鶴壁衛河決口合龍

下一則

12港人案 1未成年者還押逾年 認罪獲輕判

延伸閱讀

想洗白？吳亦凡傳捐2000萬河南賑災被拒

想洗白？吳亦凡傳捐2000萬河南賑災被拒
為河南水災捐款 南加華人首日籌款近18萬人民幣

為河南水災捐款 南加華人首日籌款近18萬人民幣
颱風「烟花」登陸浙江重創餘姚 雨量相等於37個西湖

颱風「烟花」登陸浙江重創餘姚 雨量相等於37個西湖
鄭州前車之鑑 寧波車主寧繳罰款也要把車停高架橋上

鄭州前車之鑑 寧波車主寧繳罰款也要把車停高架橋上

熱門新聞

熊敦瀚自曝非常喜歡美顏相機。（取材自微博）

腿長貌美…中國女子水球隊長 曬自拍暴紅

2021-07-24 10:00
藝人吳亦凡捲入桃色糾紛，風波越滾越大。（取材自微博）

15女撻伐 吳亦凡涉姦恐重判 雖加籍仍適用中國法律

2021-07-20 02:28
鄭州一菸酒店被淹，名酒被暴雨沖走遭眾人哄搶，老闆娘跪地磕頭哭喊「求求你們別再拿了！」，求路人歸還。（取材自法制社會報／賓縣融媒圖）

鄭州暴雨淹名酒遭哄搶 老闆娘跪求別拿 路人不捨幫忙攔

2021-07-24 08:00
美中外交高層會談昨日終於登場，中國外交部副部長謝鋒火力全開批評美方。（中通社）

3原因+1關鍵 中國就是要擺起咄咄逼「美」的模樣

2021-07-26 15:47
(取材自微博)

河南千年暴雨：中國「海綿城市」設計崩潰

2021-07-22 09:03
鄭州暴雨造成造5公里長的隧道被淹沒，車輛堆積成山。（Getty Images）

河南暴雨 5公里隧道百車滅頂 汽車墳場死傷難估

2021-07-23 02:29

超人氣

更多 >
1張圖／東京奧運獎牌榜 中國再奪1金重返第一

1張圖／東京奧運獎牌榜 中國再奪1金重返第一
3原因+1關鍵 中國就是要擺起咄咄逼「美」的模樣

3原因+1關鍵 中國就是要擺起咄咄逼「美」的模樣

賠不出7千萬爆脫產落跑？吳亦凡傳祕返加拿大

賠不出7千萬爆脫產落跑？吳亦凡傳祕返加拿大
紐約華埠非裔男辱華言論 遭華裔民眾一拳毆倒在地

紐約華埠非裔男辱華言論 遭華裔民眾一拳毆倒在地
她一夜皮膚潰爛 竟是牠惹的禍

她一夜皮膚潰爛 竟是牠惹的禍