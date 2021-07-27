河南逾1290萬人受洪災 鄭州隧道增至6死

京廣隧道內被淹的車輛。（Getty Images）

河南 省官方披露，截至26日12時，此輪強降雨該省因災死亡69人、5人失蹤，逾1290萬人受災。官方同時公布，從鄭州 京廣隧道3處隧道內拖移安置各類車輛247輛，有六人不幸遇難，五男一女。

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據央視新聞報導，鄭州市政府副秘書長張江濤26日表示，鄭州京廣快速路隧道全長約4.3公里，由三段不連續的隧道組成，其中受災最嚴重的京廣北路隧道長度約為1.7公里、積水最深處6公尺左右。經多家部門和救援機構連續五天的不懈努力，共從京廣隧道3處隧道內拖移安置各類車輛247輛。截至目前，現場清查發現六名罹難者，五男一女，相關善後工作正在進行。

據河南官方統計，此輪洪災河南累計轉移安置近150萬人，直接經濟損失逾715億元人民幣(約110億美元)。

此外，據中國政府網披露，鄭州洪災後，總理李克強 26日在主持召開救災防汛視訊會議時說，在城市嚴重內澇的緊急情況下，除特殊行業外「果斷實施停工、停學、停業」，地鐵、隧道「該停就停、該封就封」。

李克強強調，各地特別是對人潮密集的城市地鐵、隧道、地下空間等，要有保障群眾安全的硬措施，「寧可過一些、嚴一些，該停就停、該封就封」，確實避免人員傷亡。

李克強還針對河南救災工作強調，河南等災區要「實事求是、公開透明發布救援等信息」，並要對失職者嚴肅追責。

另外，颱風「烟花」26日上午於浙江平湖市沿海再次登陸，夾帶大量雨勢令當地防洪、防災工作如臨大敵。強降雨已使浙江餘姚受災嚴重，已有洪水漫入郊區民宅。據悉，當地過去3天累計雨量近1000毫米，破登陸浙江省的颱風實測過程雨量極值，意味著已經下了約37個西湖的水量。

颱風強度正逐漸減弱，上海颱風橙色預警降為黃色，早高峰交通安全有序，虹橋、浦東兩大機場的航班運行逐步恢複。

颱風「烟花」25日中午在浙江舟山群島登陸後，路徑轉而偏北，一路給浙江、江蘇、上海、安徽等地帶去狂風暴雨。據氣象局發布，颱風於26日上午9時50分於浙江平湖市沿海二次登陸，登陸時中心附近最大風力10級，成爲有氣象紀錄以來唯11個兩次登陸浙江的颱風。