鄭州隧道被淹 130人失蹤被協尋遠超官方數字

圖為鄭州京廣北路隧道出口22日景象，光這段隧道內就有200多輛車遭大水淹沒。新華社

中國河南 洪災，鄭州 京廣北路隧道內大批車輛被水淹沒，當地及其他地區傷亡人數至今成謎，官方訊息指隧道內目前僅發現4人罹難。但據報導，光是中國民眾上網協尋的失聯親友，就有130人。

根據河南省政府下午發布的最新數字，這波洪災目前在全省造成63人死亡、5人失蹤。

肆虐鄭州的洪水到今天已經退去，但京廣北路隧道的抽水、被淹車輛移置及失蹤者搜救仍在持續，成為矚目焦點。而鄭州鄉村及包括新鄉、鶴壁、安陽等市在內的其他地區，災情則持續傳出。

根據中國網友透過救援平台提供的訊息，到今天下午，河南浚縣新鎮于莊、西郭、東郭村被洪水圍困，人車「進不去出不來、四面受困，幾千村民斷水斷電斷糧好幾天了」；修武縣五里源地區因為洩洪許多村落受淹，其中烈槓營村到今天更已受淹5天，造成大量牲畜死亡，恐有爆發傳染病之虞。

因此，當地除中國本地媒體外，已有外國及台港媒體前往採訪。但據外媒報導及網路訊息，鄭州、鶴壁、新鄉一些「愛國民眾」卻當街阻撓德國之聲（Deutsche Welle）、美國有線電視新聞網（CNN）、英國廣播公司（BBC）、澳洲廣播公司（ABC）的記者採訪。

這些民眾一邊阻撓，還一邊指責他們「妖魔化中國」、「選擇性報導」、「刻意抹黑中國」、「亡我之心不死」等，甚至要求查看拍攝畫面。讓這些記者感嘆，在中共洗腦下，已不需要有關部門出手，「滿街都是仇外的民眾，對外國人充滿惡意」。

綜合自由亞洲電台報導及網路訊息，在河南民眾透過微博成立的暴雨互助平台上，前後協尋的失蹤者人數即達130人。在平台上，他們的親友們紛紛貼出失蹤者的各式相片，並描述容貌及身材特徵，以及失蹤當日的行蹤。而這些被協尋的失蹤者，大部分是鄭州居民。

洪災發生至今，由於京廣北路隧道週邊遭中共軍方接管，連地方政府的救援人力也告撤出，同時強力管制人員靠近甚至拍攝畫面，連前往現場尋找親人下落的民眾也被驅趕，使當地傷亡及失蹤人數至今眾說紛紜，從100人到6000人、甚至上萬人都有。

至於官方目前公布，僅有4人在京廣北路隧道中罹難的數字，則受到不少中國網友在各大網路平台質疑。不過，部分質疑的貼文及回應目前已被網管刪除，但各個時段從遠處拍攝到的搜救畫面，仍前仆後繼地出現在中國網路上。