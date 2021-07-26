湖北市民集結助瓜販回家 3000斤哈密瓜40分鐘賣光

王樂喜開車來到黃岡售賣哈密瓜。（取材自浙江之聲／受訪者供圖）

來自河南 焦作的瓜販王樂喜，日前載著一車哈密瓜到湖北黃岡售賣，沒想到他才到黃岡沒幾天，河南多地遭遇極端強降雨天氣，王樂喜得知後心急如焚，想立刻回家鄉救災，但手裡的3000多斤哈密瓜又可能壞掉 ；熱心的黃岡市民和企業看到報導後紛紛來跟王樂喜買瓜，希望可以讓他早日回家。

浙江之聲報導，河南瓜販王樂喜從網上得知家鄉發生災情後，急著想要回家救災，但看著一整車哈密瓜，他不禁哽咽，煩惱著如果直接回去的話，一整車3000多斤的哈密瓜會壞掉，但賣的話，不知道何時才能賣完？

黃岡當地一位市民看到了王樂喜的「豫」字車牌，主動找他攀談，知道了他的困擾後便立刻聯繫了當地媒體，還有熱心市民在社交平台發布視頻，請大家「幫幫這名河南老鄉，盼望早日賣完回家救災！」而視頻獲得十幾萬人點讚，許多人看到後紛紛來到王樂喜的攤位幫忙買瓜，也有同是河南人的老鄉幫忙，「我們很著急，趕過來盡我們的微薄之力。」

據報導，在熱心的群眾呼朋引伴號召下，平時要花一周才能賣完的3000斤哈密瓜，僅40多分鐘就被搶購一空。王樂喜表示相當感動，「真的非常感謝黃岡人民，因為大家的支持我才能早日回家」，王樂喜說他已和家人取得聯繫，一切平安，他也已經在回家的路上。

網友們看到消息後紛紛點讚，「河南人民謝謝你們的愛心」。