「盲道老人」掀熱議 他意外找到出走9年父親

網友發布的短視頻中，一名頭髮花白的老人，拄著拐杖、背著大包，行走在盲道上差點絆倒。（取材自封面新聞）

日前有一名網友發布一則影片，想要提醒各界不要占用盲道，影片中一名頭髮花白的老人拄著拐杖，掛著「中國 （青島）藝術博覽會」旗幟的架子差點絆倒了老人，這則影片不僅成功促成大家關注盲道議題，還意外讓來自河南 的李青青找到離家九年的爸爸。

封面新聞報導，網友發布的這段盲道老人影片，據稱是他去青島旅遊時所拍攝的，在網路上獲得200多萬點讚，引起各界討論。而當河南省洛陽市的李青青刷到這條視頻時，她卻格外興奮起來，因為那個背影像極了出走九年、已經73歲的老父親。

李青青表示，他的父親李宏安在2012年9月6日那天早上出門，之後就再也沒有回來。「他走的時候患上了青光眼，除此之外沒有別的病。」李青青說，當年醫生診斷父親以後會失明，「可能他不想拖累我們，才一走了之。」

李青青提到，父親在做了青光眼手術之後效果不是很好，「之前我爸和我媽媽說過，要出去一個人過，我媽以為只是隨便說說。」沒想到父親就在李青青的妹妹完婚後離家出走，只帶了身分證跟一點點零錢。

據報導，多年來，李青青和家人也在不斷尋找李宏安，也曾報警採集了DNA ，雖然中途一度有了消息，但始終沒有找到父親的身影。他還說，父親從來沒有打電話回家過，就這樣過了九年。

李青青說，爸爸有可能身體不好了，或者是忘了家裡的電話沒辦法回家，「萬一有人看到了我爸爸，請不要和他說，不要讓他知道，立刻通知我，我們去接他回家。」